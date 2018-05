Louisa Martin cierra el 'Body Ecologies' del Centro Botín El ciclo de performances vuelve el sábado al Centro Botín. :: fluent El ciclo acoge el próximo sábado 'Dress Rehearsal for a Lossless Body', la última performance que investiga las condiciones que producen las experiencias corporales GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 24 mayo 2018, 07:57

Una nueva performance, en este caso de Louisa Martin, constituye el tercer y último capítulo del programa Body Ecologies, ciclo de Fluent y el Centro Botín que tendrá lugar en el Auditorio del edificio Renzo Piano. 'Dress Rehearsal for a Lossless Body' es el nuevo trabajo en el que continúa su investigación en torno a las condiciones que estructuran y producen las experiencias corporales, y sobre la posibilidad de que estas condiciones generen nuevos tipos de libertad.

A través de una pieza inmersiva de 25 minutos que incluye sonido, objetos y luz, 'Dress Rehearsal for a Lossless Body' explora «la ausencia de un cuerpo performático y propicia que las propias experiencias somáticas del espectador adquieran un rol central».

Louisa Martin (Londres, 1983) vive y trabaja en la capital británica. Entre algunos de sus proyectos recientes destacan: SIREN, Jerwood Space, Londres (2017); Proxy, Bluecoat, Liverpool (2017); Lossy Ecology, Flat Time House, Londres (2017) ...; «al menos una forma provisional de instalarse en un lugar», Komisario Berriak, Artium, Vitoria (2017); 'Where is the rest of me?' programa off-site, de Fluent, en Madrid (2017); 'Feral Kin', Auto Italia South East, Londres (2017) y Whitstable Biennale, Reino Unido (2016).

Su trabajo se configura mediante una performance sin cuerpo. Es decir, «lo que el espectador se encontrará no es un sujeto actuando, sino una atmósfera sugestiva en la que el propio cuerpo de la audiencia se convierte en el órgano performativo central».

Tras la performance, la artista conversará con Alejandro Alonso Díaz, comisario del ciclo, sobre su trabajo y sobre cómo 'Body Ecologies' propone «repensar los factores condicionantes que definen la experiencia, investigando formas atípicas de corporalidad y modos alternativos de percepción».

Tanto el trabajo de Martin como las performances de Paul Maheke y Mary Hurrell que le han precedido, cuestionan lo que significa «tener un cuerpo, una pregunta que podría transferirse a través de experiencias que no son parte de los sistemas de representación estándar».

Cuerpo y tecnologías

Cuerpo, tecnología, espacio. Coreografías de lo sensorial, atmósferas y comunicación. Explorar «la interdependencia entre el cuerpo humano y las tecnologías conectivas» es el fundamento de la singular propuesta que se sumó en enero a la programación cultural del Centro Botín. Bajo el formato de perfomance, la iniciativa de la firma fluent, proyecto artístico con sede en Santander (Reina Victoria), y el centro de arte de la Fundación, 'Body Ecologies' se postula como un ciclo de performances internacionales que, en realidad, genera un complejo sensorial «en el que se activan diferentes tipos de entramados y códigos corporales».

La creadora sudafricana Mary Hurrell presentó un espectáculo con coreografías ambientadas en atmósferas minimalistas; en ellas exploraba las relaciones entre paisajes mentales y movimientos en el espacio. Hurrell centra su obra en el terreno de la danza y la coreografía, disciplinas que emplea como «vehículos para reflexionar sobre las relaciones entre paisajes mentales y movimientos en el espacio, todo ello a través de la anatomía humana».

Las performances ponen el foco en las relaciones específicas entre «cuerpo y tecnología». En este sentido, promueven «la activación de otros modos de percepción mediante la interrelación de cuerpo, imagen y sonido».

Cada creador interroga «qué significa tener un cuerpo, una pregunta que puede ser potencialmente transferida mediante experiencias que no forman parte de los sistemas de representación estándar».

Alejandro Alonso Díaz (Santander, 1990), comisario e investigador independiente, dirige el espacio de investigación artística fluent. Comisario y partícipe en proyectos internacionales, Díaz que escribe regularmente para numerosos catálogos de artistas y ensayos críticos, sostiene que en sus conversaciones con los artistas una cuestión que se ha vuelto central es «la sensación de que la comunicación verbal se está vaciando de significado progresivamente a través de los discursos políticos, la publicidad y los medios de comunicación, de ahí la búsqueda de significados que se encuentran en otra parte».