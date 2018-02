'Madagascar' abre embajada en Madrid 02:27 Un momento del musical. / Fotos: Alberto Ferreras/ Vídeo: Virginia Carrasco El musical basado en la película de animación desembarca en la Gran Vía hasta mayo DANIEL ROLDÁN Madrid Domingo, 18 febrero 2018, 02:33

La premisa era sencilla. Un grupo de animales, estrellas del zoo de Nueva York, suspiran por salir de su encierro a pesar de ser los animales mejor cuidados del mundo. Ejecutan el plan de fuga y, por equivocación, acaban en Madagascar. La historia, llevada por Dreamworks al cine, arrasó en las taquillas. Consiguió 428 millones en todo el mundo; las dos siguientes continuaciones, sumaron casi 1.100 millones de recaudación por todo el mundo. Hace más de un año, Matteo Gastaldo planteó llevar las aventuras de estos peculiares animales a las tablas italianas.

Así nació 'Madagascar', basado en la primera película de la trilogía y que ahora llega a España. Desde el 8 de febrero y hasta el 13 de mayo, se ha instalado en el teatro de Luz Philips de la Gran Vía madrileña con un reparto encabezado por Adrián Salzedo, quien interpreta al león Álex y Amynata Sow como la hipopótamo Gloria. Unos actores, que con el resto del elenco, tuvo que realizar un trabajo de aprendizaje complicado, que incluyó tres semanas de prácticas en Milán,con ensayos de hasta diez horas, y una adaptación a los trajes para transformarse en animales. "Yo no me puedo quejar. Solo llevo esta licra y las plumas de la cabeza", apunta Salzedo. Su cruz para este espectáculo han sido los colmillos. "He tenido que adaptarme para mejorar la dicción tanto para cantar como para hablar", explica el actor.

Galería. Alberto Ferreras

En el caso de Sow, el problema estaba en la voluminosidad de su traje que le duplica "el tamaño" y con el que tiene que vivir para poder realizar las casi dos horas de función. "Sobre todo sufre el cuello", añade Armando Valenzuela, que da vida a la cebra Marty. Aunque para trajes complicados, el de Pablo Serna. Convertido en la neurótica jirafa Melman, debe lidiar con 40 centímetros de plataforma y una prótesis de cuello y cabeza del mamífero de más de un metro. "Al final te acostumbras. Y lo más importante es que seas creíble", remacha el actor.

"Es un musical para todos los públicos sobre la amistad", apunta Salzedo, quien señala que están todas las canciones de las películas con partituras nuevas. Dieciséis canciones en total. Y, por supuesto no puede faltar el 'Yo quiero marcha, marcha' que canta el rey Julian (interpretado por Pedro Castro). Tras actuar en Madrid, el zoo de 'Madagascar' se trasladará al teatro Victoria de Barcelona entre el 18 de mayo al 3 de junio.