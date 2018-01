El pop de Marlon y rock para niños abren el año en Escenario Santander Maradona, Adri y Juanín, componentes del grupo Marlon. / Patricia Bregón La banda asturiana ofrece un concierto este sábado y el musical 'Leyends of rock' previsto para esta tarde se traslada al día 28 por enfermedad del cantante ROSA RUIZ Santander Jueves, 4 enero 2018, 07:19

Son asturianos. Alternativos pero no indies. Poperos aunque no de forma muy obvia. Rockeros de la nueva generación. Con letras positivas, divertidas. Millenials de los 60, 70 y 80. Se llaman Adri, Javi, Jorge, Mara y Juanín y son Marlon, el grupo que supo adoptar a los fans Pereza, desconsolados tras su separación, y que este sábado ofrecerá un concierto en Escenario Santander dentro de la gira '...Abran fuego' para presentar 'Cosas que no se pagan con dinero', su 'extended play' (EP) más reciente.

Como dicen sus componentes, la banda nació del sueño de hacer canciones, con muchas ganas y un nombre que trasladaba «ese toque canalla y a la vez elegante» y ese proyecto comenzó a gestarse hace cinco años bajo la tutela de Juan Luis Suárez, guitarrista de El Sueño de Morfeo. Considerado por algunos como una de las bandas revelación del momento, entre los logros figura la confección de himnos alegres con un regusto canallesco como 'Todo va a ir bien' o 'Haz conmigo lo que quieras'. La última vez que visitaron la capital cántabra fue el pasado mes de julio, en uno de los conciertos del Festival Musica en Grande.

CONCIERTOS Sábad0 Concierto de Marlon. Apertura de puertas a las 21.00 horas. Domingo 'Dire Straits para toda la familia', concierto tributo a cargo de la banda New Straits. A las 12.00 horas. Sala Escenario Santander (Parque de Las Llamas)

Para pequeños rockeros

La fórmula es bien sencilla. Consiste en reunir a las familias en torno al rock y a los grupos favoritos de los padres que, cada vez, gustan más a los hijos. En Escenario Santander los pequeños rockeros tienen su propio calendario de conciertos. Actuaciones que les permiten compartir la experiencia de unos directos que no dejan indiferente a los espectadores de todas las edades.

New Straits es una banda tributo de música rock afincada en Irún que propone al espectador las versiones de los directos y el fiel sonido de Dire Straits en una formación clásica de Rock. Este domingo, a las 12.00 horas, ofrecerá un concierto en este mismo escenario para un público muy especial compuesto por familias con ganas de vivir una jornada divertida con buena música.

La banda está formada por cinco músicos y profesores de contrastada y larga carrera musical con Julio Bravo voz y guitarra, Jose Luis Marugán guitarra solista, Edu Amundarain batería, Dafnis Linares bajo e Irene Elizetxea teclados.

Dado que existen muy pocas formaciones en el estado español que pueden atreverse a tributar esta mítica banda, asistir a los conciertos de New Straits es una gran ocasión para poder disfrutar y revivir ese característico sonido de sus guitarras, de aquellas versiones de sus directos y sobre todo de la destreza y virtuosidad de los solos de guitarra de Mark Knopfler .

Un espectáculo para toda la familia en horario matinal donde poder escuchar las canciones mas conocidas del grupo como 'Sultans of Swing', 'Tunnel of Love', 'Romeo y Julita' o 'Telegraph Road'.

Aplazan el 'Legends of rock'

Escenario Santander dio ayer a conocer que el musical 'Legends of rock' que iba a ofrecerse hoy se ha cancelado hasta el día 28. Los motivos, según explican, es una leve enfermedad del cantante (gripe) que no le permitiría estar al cien por cien durante el espectáculo. Desde la instalación piden disculpas a todos los que hayan adquirido las entradas que servirán para el concierto del dia 28 e informan que se devolverá el importe por medio de las plataformas donde se adquirieron.