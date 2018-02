Martha High mostrará hoy en Santander por qué es la gran diva del soul DM La cantante, que acompañó a James Brown durante más de treinta años, ofrecerá esta noche un concierto en la sala BNS ROSA RUIZ Santander Viernes, 2 febrero 2018, 07:31

La voz resistente, grave y desgarrada de Martha High es sin duda una de sus principales señas de identidad. La cantante, considerada la gran diva del soul, llegará hoy viernes a Santander para ofrecer un concierto imprescindible para los seguidores de este típico de música y los nostálgicos de James Brown. La cita será en la sala BNS, en la avenida Reina Victoria.

Desde Los Huesos de Portobello, promotora del concierto, aseguran que los directos de Martha High, que llegará a acompañada de The Soul Cookers - con Leonardo Corradi (Hammond B3), Tony Match (batería) y Eric Wakenius (guitarrista)-, son un apasionante tratado del mejor soul, funk y jazz vocal. «High es una de las artistas más destacadas y activas de la historia de la música negra y se ha convertido por derecho propio en la voz resistente, grave y desgarrada del soul dorado y frenético de los años sesenta», señalan.

En el año 1963, cuando nombres legendarios como Stevie Wonder, Martha & The Vandellas, Jackie Wilson o Marvin Gaye eran las principales figuras de este género y sonaban en todas las partes, Martha High ingresaba en The Four Jewels sustituyendo a una de sus vocalistas. El grupo pasó a ser The Jewels, y con ella grabaron su mayor éxito 'Opportunity', un disco que no tardó en llamar la atención de James Brown, que las requirió para ser sus coristas.

Tras la separación de The Jewels, High permaneció junto a James Brown durante más de treinta años, participando en varios álbumes y singles, como el mítico 'Summertime'.

Como testigo presencial y defensora del sonido motown, la cantante ha seguido predicando el ritmo y la palabra de quien fue su maestro tras su muerte en el año 2006. Sí se le pregunta le cuesta emplear el pasado cuando se remite a James Brown y no le suele gustar utilizar la palabra mito. Remarca su figura con la anteposición «señor» porque es la manera que tiene de homenajearlo y de respetar su herencia. Ella se ha convertido en el mejor vehículo de transmisión de su legado musical.

Con otras figuras

Con los años ha tenido la oportunidad de compartir el escenario también con algunos de los más grandes artistas conocidos; Little Richard, Jerry Lee Lewis, The Temptations, Aretha Franklin, Patti La Belle, B.B. King, Mary J Blige, Stevie Wonder, Prince y Michael Jackson o The Police.

En el año 2000 realizó una gira con el legendario Maceo Parker y su banda como vocalista destacada, comenzando además su carrera en solitario y viajando con varias bandas y artistas como Pee Wee Ellis, Fred Wesley, Marva Whitney, Gwen McCrae, Roy Ayers, Boney Fields y Omar.

El concierto que ofrecerá en Santander dará comienzo a las 21.30 horas, si bien las puertas del BNS se abrirán a las 21.00 horas. Las entradas, en venta anticipada ( SOF, en la calle Cubo, 1 o la red de cajeros de Liberbank) se pueden adquirir al precio de 17 euros y 20 si se compran en la taquilla.