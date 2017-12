MClan, que regresa a Cantabria en su gira Delta, la cita de hoy en Escenario Santander Angel Stanich, mañana, y el exitoso Musical Legends of Rock, el próximo jueves, completan la agenda de conciertos G. BALBONA SANTANDER. Viernes, 29 diciembre 2017, 08:38

El grupo M Clan regresa hoy a Santander para presentar en Escenario Santander su último disco de estudio, 'Delta', cita enmarcada en su gira 'Delta Tour', en la que también interpretan los grandes éxitos de la banda.

Este disco fue grabado íntegramente en Nashville, con la dirección del productor Brad Jones, y el acompañamiento de grandes músicos locales, desde los guitarristas Will Kimbrough y John Jackson (Bob Dylan) pasando por los baterías Bryan Owings o Derek Mixon, las cuerdas de Chris Carmichael o el pedal Steel de Al Perkins (Flying Burrito Brothers, Rolling Stones).

En este trabajo Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez se acercan tanto a las raíces del folk americano como a sonidos clásicos del rock con raíces, homenajeando de manera refrescante a las grandes formaciones de country rock y armonías vocales de los años 70. Después de su exitosa gira presentación del nuevo disco, que les ha llevado por la geografía nacional este invierno en un formato de teatros, han vuelto en su versión más pura y rockera. Tras el éxito de su doble álbum en directo, 'Dos noches en el Price', el grupo decidió renovar su repertorio y su sonido. Escenario Santander acogerá, además, mañana sábado, un concierto del santanderino Angel Stanich, mientras que el próximo jueves, ya 4 de enero, el año musical de Escenario se abrirá con el espectáculo Legends of Rock, un musical protagonizado por una superbanda que interpreta los clásicos del rock desde los años 60 a los 90.

El joven santanderino Angel Stanich, formado en Valladolid -Javier Vielba (Corizonas /Arizona Baby) produjo allí su álbum-, reside en Madrid desde donde desarrolla una trayectoria poco convencional y alejada del ruido mediático. 'Camino ácido', un álbum de debut, y el EP 'Cuatro truenos cayeron' certifican su singularidad. Legends of Rock, musical con los clásicos del rock, recorre un trayecto sembrado por clichés, hits y puestas en escena del rock. «Un espectáculo lleno de purpurina, fuego, juegos de luces espectaculares, efectos especiales de Raúl Alegría y una historia con un final sorprendente». Desde los Beatles a Bon Jovi pasando por Van Halen, The Doors o Rolling Stones...

Otros conciertos

El programa de citas musicales se completa con diversas convocatorias que, en muchos casos despiden el año en diferentes espacios. Alabama Monroe mostrará su directo hoy, a las 20 horas, en el Centro Cultural Doctor Madrazo. En esta ocasión interpretarán temas propios de su tour 'Los planos de la demolición'.

Retrace The Lines, una de las bandas de referencia dentro del metalcore nacional, que este año ha publicado su segundo trabajo 'Departures/Arrivals', un disco compuesto por once temas, recala hoy (20 horas) en Santander. El joven quinteto valenciano se encuentra inmerso en una gran gira. Burning The Waves y los vascos Fears Away comparten su mejor metal y hardcore con Retrace en la sala Rock Beer The New. Por otra parte, los grupos Vanden y Mountain Stew despiden 2017 con un concierto en directo en la sala santanderina Black Bird. La cita está fijada desde las 21.00 horas. Finalmente, en la Sala Cantabria está prevista una Noche flamenca, desde las diez, con la actuación de Aaron Barrul, ganador del concurso de televisión 'Pequeños Gigantes'.