La metralla de Matarile llega a la Muestra de Teatro Contemporáneo Bailarines, coreógrafos, docentes y críticos teatrales, entre otros, participan en 'Antes de la metralla'. / DM La obra, con dramaturgia y dirección de Ana Vallés, abre un debate entre bailarines, coreógrafos, profesores, críticos y directores, entre otros LOLA GALLARDO Santander Lunes, 6 noviembre 2017, 08:01

La compañía Matarile Teatro lleva treinta años en la vanguardia de la escena española. Y, por eso, no podía faltar su presencia en la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de la Universidad de Cantabria. Jueves y viernes pondrán en escena en el Teatro de Medicina 'Antes de la metralla', con dramaturgia y dirección de Ana Vallés. El espectáculo es fruto de un taller previo en el que abrieron un debate con personas vinculadas a las artes escénicas: bailarines, coreógrafos, profesores, críticos, directores... «Algunas de las ideas que afloran en las conversaciones salen luego a relucir en la fase de exhibición», señala Vallés. Por eso, este proceso está abierto a espectadores dispuestos a tomar la palabra y a tomar posición, no necesariamente profesionales.

Básicamente, se trata de cuestionar algunos clichés e inercias asentadas en el universo escénico. La idea nació en 2016, cuando celebraron sus tres décadas sobre las tablas. Matarile es una compañía emblemática de la escena contemporánea española que surgió con el objetivo de fundir el teatro y la danza contemporánea en Galicia. Maduraron y afinaron el concepto y su manera de expresarlo. Ahora colocan una pasarela que deja al público a los lados. Y las conclusiones de las charlas se transmiten mediante una mezcla de lenguajes: la palabra tiene mayor peso, pero también entran en juego la imagen, el movimiento, los juegos de luces...

Creada por Ana Vallés y Baltasar Patiño, la compañía ha puesto en escena más de 30 espectáculos en ciudades como París, Edimburgo, Boston, Belgrado, Brasilia o Leipzig, entre otras muchas, siendo galardonada con más de una veintena de premios y menciones en Europa. Pionera de un teatro innovador en España, referente indiscutible de la escena contemporánea, Matarile provoca el milagro por el que el espectador se siente partícipe de algo único e irrepetible. No busca espectadores sino interlocutores. Su último espectáculo es 'Circo de Pulgas' que, como en todos los montajes de Matarile, no hay una narración lineal sino que se conjugan o superponen distintos elementos: bailarines y actores; momentos de danza con parlamentos e instalaciones realizadas en el momento. No se cuenta una historia, más bien se sugieren emociones. En este caso, absorbiendo la vieja estética circense: la fascinación por el riesgo, el pasmo que producían los números de pulgas amaestradas, la atracción por lo monstruoso como una forma segura de salir de la rutina.

En 1993, Matarile puso en marcha el Teatro Galán en Santiago de Compostela, que hasta 2005 destinó a la programación y difusión del teatro y la danza contemporáneos en Galicia, y durante 12 años impulsó el Festival Internacional de Danza en Pe de Pédra. En la actualidad, la compañía acaba de abrir, en la misma ciudad, las puertas de la Sala Montiel, un espacio de exhibición, encuentro y creación contemporánea. Matarile crea un lenguaje sugerente, salvaje y poético que, cual cordón umbilical con el espectador, inyecta ironía, música, complicidad, humor y reflexión.

En la obra intervienen la bailarina, coreógrafa y docente MónicaGarcía; el investigador teatral y crítico, Eduardo Pérez-Rasilla; Julio Fer, dramaturgo y director de la compañía Anómico Teatro de Vigo y la profesora de dirección escénica e investigadora teatral Ana Contreras; la artista plástica, clown y actriz Lara Contreras y Ricardo Santana, actor, bailarín, coreógrafo y docente. Junto a ellos también están Baltasar Patino, iluminador y escenógrafo; el performer Celeste González y Ana Vallés, actriz, autora y directora.

La Muestra, organizada por el Aula de Teatro de la UC a cuyo frente se encuentra Francisco Valcarce, está dirigida a públicos jóvenes y adultos. Las funciones comienzan a las 20.30 horas en la Facultad de Medicina de la UC, con un precio de 6 euros en taquilla y 4 euros en venta anticipada a través de la red de cajeros automáticos de Liberbank.