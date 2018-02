Las mujeres se hacen oír en el teatro María Luisa Merlo y Jesús Cisneros, en un momento de la obra. / Descalzos Producciones El escenario de la calle Tantín ofrece hoy la obra 'Monólogos de la vagina 2018' y el sábado, 'Conversaciones con mamá', con la actriz María Luisa Merlo ROSA RUIZ Santander Jueves, 15 febrero 2018, 07:32

La comedia vuelve al Casyc este mes de febrero. Lo hace con dos obras bien distintas: 'Monólogos de la vagina 2018' que se podrá ver en el escenario de la calle Tantín esta misma tarde y 'Conversaciones con mamá' que se ofrecerá este sábado y que está protagonizada por los actores María Luisa Merlo y Jesús Cisneros.

La primera de las citas, 'Monólogos de la vagina' llega de la mano de V-Day, un catalizador que promueve eventos creativos de concienciación. Para ello cada año, voluntarios y estudiantes producen, benéficamente, obras como la que llega ahora a Santander. Esta pieza de teatro está basada en las entrevistas realizadas a más de 200 mujeres que, con sinceridad y talento, celebran su sexualidad y fortaleza y denuncian situaciones de violencia sexual, mutilación genital y esclavitud sexual.

LAS CITAS -'Monólogos de la vagina' La obra se ofrecerá hoy, jueves, a las 20.30 horas. Recaudación integra para las asociaciones Mujoca y Accas. -'Conversaciones con mamá' Protagonizada por María Luisa Merlo y Jesús Cisneros. Se representa este sábado. A las 19.00 horas.

Las entradas a un precio de cinco euros están a la venta en Bar Bolero (C/ San Celedonio, Santander), Tienda de moda Adara (C/ Burgos nº 14, Santander) y librería La Vorágine (C/ Cisneros 15).

La recaudación será a beneficio íntegro de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Cantabria Mujaca y Accas, Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida.

Además de en el Casyc estos monólogos se ofrecerán también en el Marqués de Santillana de Torrelavega, mañana, viernes, a las 20.30 horas, y en el Teatro Principal de Reinosa, el sábado, a la misma hora.

Mensaje con humor

La otra propuesta teatral en el Casyc lleva por título 'Conversaciones con mamá' y llega a Cantabria de la mano de la empresa Descalzos Producciones. Está protagonizada por la veterana actriz María Luisa Merlo y por el actor Jesús Cisneros, director también de la productora.

El montaje, dirigido por Pilar Massa, está basado en la película homónima argentina y explora la relación entre una madre y su hijo. Ella es una mujer de 76 años y él un cincuentón. Él tiene una esposa, dos hijos, casa, dos autos y una suegra que atender, mientras que ella se las arregla sobrellevando su vejez con dignidad. La vida cotidiana de ambos cambiará cuando por motivos laborales el hijo tenga que vender el apartamento de su madre. Entonces, descubrirá algunos secretos que ella guardaba.

La obra, según destacan desde la Descalzos Producciones, «te deja algo tocado el corazón a través de la comedia, te emociona de pies a cabeza, te zarandea la sensibilidad, te interroga sobre tu propia vida, te desconcierta y hace que disfrutes con todo lo que te puede transmitir una buena obra de teatro».

El montaje, no exento de realismo, cuenta también con una buena dosis de poesía, humor, ternura, tristeza y de un imponente 'tour de force' entre sus dos protagonistas, dos rostros bien conocidos en la escena de este país. María Luisa Merlo forma parte de una tercera generación de actores. Sus primeras apariciones en la televisión fueron en el mítico programa 'Estudio 1'. Posteriormente forma su propia compañía junto a Carlos Larrañaga, su marido. En los últimos años ha aparecido en series de televisión como 'Aquí no hay quien viva', 'Los Serrano', 'Aida' y 'Hospital Central' entre otras, al mismo tiempo que participaba en varios montajes teatrales.

Jesús Cisneros ha participado en series como 'El súper' o 'Al salir de clase' y en el cine ha estado en películas como 'La estanquera de Vallecas', 'La Lola se va a los puertos' o 'El amor perjudica seriamente la salud'. En teatro destaca su participación en ' Calígula', 'La dama duende' o 'Descalzos por el parque', entre otras muchas.