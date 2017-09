El mundo narrativo de Irene Solà En 'Jerk's Game' (2013) la artista se sincera con un amigo alemán en distintas lenguas. / DM 'The knot and the canoe' es el título de la exposición que se puede contemplar hasta el próximo día 23 en JosédelaFuente ROSA RUIZ Santander Lunes, 18 septiembre 2017, 07:47

'The knot and the canoe' es el título de la exposición individual que la creadora catalana Irene Solà presenta en la santanderina galería 'JosédelaFuente' hasta el próximo día 23. Se trata de una serie de vídeos en el que describen sus obras, un trabajo basado en lo cinematográfico y la escritura, a través de los cuales investiga la comunicación, la representación, la intimidad y la narración, tal y como destacan desde la sala.

La muestra recoge cuatro producciones de la artista a través de las que se aprecia la evolución del contenido y sus intereses más intrínsecos. Un trabajo que permite al espectador adentrarse en el mundo narrativo de Solà partiendo de 'Melic' (ombligo en catalán), el primer vídeo está formado a partir de una selección de imágenes de archivo visual que entienden el cuerpo como habitáculo. La siguiente pieza es 'Louis Garrel', un vídeo cargado con una fuerte carga emocional en el que cuenta una parte de su vida. Solà visualizó por primera vez en 2009 'La Frontière de l'Aube', película que no le cautivó especialmente pero si le despertó fascinación por su protagonista. Meses después de haber visto la película, comienzo una relación con un chico que se asemejaba mucho al intérprete, hasta que la relación tiene su fin. Años después, la artista pide a su ex compañero que reinterprete quince escenas de diez películas de 'Louis Garrel', haciendo un especial hincapié en la dicotomía entre la realidad y la ficción y la influencia de la representación cinematográfica en los imaginarios populares.

En 'Jerks Game', la artista entrelaza la intimidad y la confianza con el lenguaje y la comprensión. Lo hace por medio de una conversación en un sofá de un piso de estudiantes entre dos idiomas, Irene Solà pide a su compañero de piso alemán que se sincere y le diga algo que nunca haya contado antes en su lengua materna, ella hace lo mismo, aunque no se entienden, eliminan conjuntamente el audio de la grabación. Continuando el juego entre realidad y ficción la cierta obra lleva por título 'Blue car' y se compone de ventanas iluminadas a través de las que se roban imágenes cotidianas para construir de nuevo la ficción, donde una pareja dentro de un coche azul juegan a reconstruir e inventar su relación a partir de lo que ven en ventanas ajenas.

La autora

Irene Solà es escritora y artista. Nacida en Malla (Barcelona) en 1990, actualmente vive y trabaja en Londres. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y por Listaháskóli Ísland en Reykjavik. Completa sus estudios con un máster en Literatura, Cine y Cultura Visual en la Universidad de Sussex. Sus poesías han sido publicadas por Galerada Editorial y Shearsman Books, y aparecen en otras publicaciones como 'Poetari Magazine', 'VOLS RUSSOS Magazine' y 'The Lighthouse Literary Journal'. Ha leído y realizado performances en Whitechapel Gallery (Londres), Jerwood Art Centre (Londres), Poesía i+ (Barcelona), Festa de la Poesía (Sitges) y en el Festival de Poesía Cèntric (Barcelona) entre otros.

Sus trabajos además han sido expuestos en el CCCB (Barcelona), Can Felipa (Barcelona), Bòlit Centre d'Art Contemporani (Gerona), ACVIC (Vic), Le Beffroi (Francia) y The Art Building en Vrå (Dinamarca). Solà ha sido recientemente galardonada con la beca de producción de La Capella, Barcelona (2017).