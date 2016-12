Enrique Iglesias dará un concierto en El Sardinero el 15 de julio

vaya concierto estrella!!!. a Bilbao, San Sebastian, Madrid o Barcelona van los grandes, y aquí nos traemos a lo más hortera del panorama musical. Vaya bajón de calidad. El jubileo pasado nos trajeron al Boss, y este nos traen a la versión guaperas de King Africa. Vamos de mal en peor.

¿Y ese va a ser el concierto estrella? Vaya nivel...

Bueno señores que me he de duchar(el dia de trabajo a sido duro)h e ir con la parienta al corte ingles a gastar un poco de dinero...ya sabeis la navidad los regalos y esas cosas.......hasta la noche amigos



Pues a mi no me parece mal concierto y Enrique Iglesias me cae bastante bien. Todavia le recuerdo de una entrevista en cronicas marcianas hace unos años y me parecio un chaval muy majo and down to earth. Seguro q consiguen una buena entrada y se toman las medidas necesarias para proteger el cesped de los campos de sport.

(Me cae bastante bien)(es un chico muy majo),jajajajajjajjajjaja...no sera usted un poco modosito??



Don't feed the troll o lo q es lo mismo, a palabras necias oidos sordos

Se ingles no hace falta que me traduzca....y si es modosito no pasa na hombre...no se enfade que era una broma,jajajajjajaajajaa



¡Muy serios rolling! Yo me peleo contigo con los toros y alguna que otra cosilla más (je je) pero luego me caes simpático. Hay que saber separar

¿Y si el estadio es propiedad del Ayuntamiento, los posibles beneficios van al Racing o al Ayuntamiento?

Al mismo que pasaba de arreglar el estadio hasta que se entero toda cantabria

Beneficios????que benficios va dar esto...gastos al ayuntamiento es lo que da esto......que no es la feria taurina de santiago...eso si que da beneficios



Sí para tirar cohetes, ¡ay no que son muy caros!

precio?

Que pasa que vas a ir???jajjajjjajajajjjajajaj....usted de bravo tiene poco



No os gustara, pero en latinoamerica es un dios. Y en el panorama internacional bastante apreciado, mas que sabina, serrat etc. Y eso se notara en la taquilla. Por eso va a un estadio y no a la ballena. Buen reclamo para los intereses de la ciudad.

a mi me parece bien que se traiga a gente de esa talla, personalmente no aguanto una canción completa suya pero para gustos los colores y seguro que llena el estadio... a mi da envidia ver como U2, Bruce Springsteen y gente de esa talla van a Gijon o Donostia que no son mucho más que Santander y aquí año tras año repiten los mismos artistas nacionales

Pues se lo dire yo...que tengo una empresa organizadora y promotora de estos espectaculos...y he podido contratar a los mejores artistas de este pais para sus conciertos y espectaculos en el norte de españa....muchas veces lo que prima es el interes que pongan las ciudades en traer a los artistas y tambien las preferencias de los mismos....pero casi siempre es el dinero el que manda....a veces tambien el trato recibido en anteriores ocasiones...como el caso de Bruce Springteen que en Donostia se siente como en casa...y en gijon la gente le aprecia mucho y le da mucho impulso y eso hace que sus conciertos sean de lo mejor



LOADO SEA DIOS !!!!!!!!! DIOS DE LOS DIOSES !!!!!!!! JAJAJA QUE ME MEO TOAAAAAA .

Fecha única hará que vengan varios miles de fuera, y eso se va a notar.... restaurantes, hotel, comercios, la publicidad que ya desde hoy hay en redes y medios...tengo el muro lleno de comentarios de Enrique Iglesias y HIM... es lo que tienen los conciertos internacionales.

Preferia a Rafael, el canto del loco camilo sexto, pero bueno ...