Los discos de 2016

Repetimos experiencia en torno a la música. Termina 2016 y la colección de discos publicados en estos doce meses da para una selección interesante. Para cribar, macerar y degustar una parte de todo lo que se ha escuchado en este funesto año, en lo musical, contamos con músicos, promotores y productores de la escena regional. Aquí va, no lo mejor -no somos quienes para poner esa etiqueta- pero sí aquello que más les ha emocionado:

Laura Crespo | Momuca

Disco regional: Medussa, 'Cien Millones de Años' | Grupo instrumental de Hard Rock progresivo con tintes de casi todo. Los arreglos compositivos son una maravilla. Para escuchar en casa pero sin duda en directo son aún mejores, por algo sus miembros son músicos de otras bandas cántabras de largo recorrido como puedan ser Los Deltonos, Supertubos, Noesis o CrystalMoors. Rock y escenario en estado puro.

Disco nacional:Brian Hunt, 'Love'- 'Unlove' | Siguiendo la estela de MoMUCA nos vamos a lo nacional partiendo de la capital del Besaya con el doble trabajo 'Love'- 'Unlove' de Brian Hunt. Directo, sincero, íntimo, con un gran trabajo de producción. El deTorrelavega hacía tiempo (desde el 2012) que no sacaba disco, ocupado como ha estado con otros proyectos, de los que también es parte, como Templeton y Tuya por no hablar de sus trabajo en su estudio El Invernadero. Se ha hecho esperar, pero ha merecido la pena. Deo Gratias

Disco internacional: Minor Victories, 'Minor Victories'| Sólo voy a decir que sus miembros pertenecen a otras bandas como Mowai, Editors y Slowdive. Pesos pesados. Buen gusto, misceláneas musicales de calidad compositiva que harán que en su escucha te traslades a universos brillantes y desconocidos en los que te encontrarás como en casa.

Directo:

Directo: Banda Nacional: Fuel Fandango | Para mí la sorpresa del año (me había negado a escucharlos y obligada por el Santander Music Festival donde presentaron su último trabajo 'Aurora', salí de mi error) Unos profesionales en el escenario rodeados de un equipo técnico de lo mejor que he visto (o más bien oído) que te emocionan y te hacen bailar por igual. La voz todo un prodigio y un ejemplo de superación ¡Viva la mezcla!

Banda Internacional: The Kills en el Kafe Antzokia presentando su último trabajo 'Ash & Ice'. Un trabajo en su línea, quizá más oscuro de lo habitual, intenso. En el directo, gran profesionalidad y postureo rockanrolero en su máxima expresión que hizo las delicias de los que nos acercamos. La química en el escenario de Mosshart y Hince es para verlo y escucharlo.

Ismael Liaño | Santander Music Festival

Disco regional: Los Estanques, 'Los Estanques'. Para mí en directo era como meter a Triana, a Brian Ritchie y a Syd Barret en una coctelera. La otra propuesta es, por un lado, apelando a lo señor mayor que soy y, por otro, al estilo y al complemento perfecto que van a ser para la linea editorial de Santander Music 2017. Me encanta el 'Sixpack' de los Deltonos. Versionar así a Radio Futura tiene lo suyo.

Disco nacional: León Benavente, '2'. Como leí en una web cuando salió, es un "hostión en toda la cara". Para mí, la mayor verdad de los que he tenido oportunidad de escuchar. Me ha hecho recordar lo importante que es crear una buena melodía, acompañarla de una gran letra y tener la calidad, el acervo lingüístico y el valor para encajarla con una métrica que se aparta radicalmente del estribillo fácil o del pareado de manual para llevarte a otro nivel literario.

Disco internacional: David Bowie, 'Black Star'. No tengo pudor en reconocer que todavía me duele musicalmente la muerte de Bowie. Quizá por eso, por ocurrir en el momento y la forma en la que ocurrió al principio del año, me ha costado mucho digerir todo lo que ha venido después. De hecho, no tengo un buen recuerdo general de lo que se ha publicado. No creo que sea necesario que hablo por y desde mí. No pretendo decir que no haya álbumes muy interesantes. Hablo de mi experiencia y de lo que supone ese disco para mis vivencias en lo relacionado con la música y con muchas otras cosas. Si hablamos de verdad, de descarnarse para contar y dejar contada, finiquitada una vida, no creo que vaya a ser posible acercarse a él. Así lo recibí yo. Y por eso lo escucho y lo vuelvo a escuchar.

Directo: De los conciertos que he visto este año, el que más me ha calado ha sido el de PJ Harvey en su gira del 'Six Demolition Project'. Una auténtica liturgia de clase, de espíritu, de genialidad compositiva y de experiencia para saber comunicar algo tan complicado. La génesis del disco, el método para grabarlo y su posterior puesta en escena me parecen espectaculares. De hecho, he visto el espectáculo dos veces y repetiría.

Fernando Macaya | Moon River Estudio

Disco regional : The Puzzles, 'Ringa Belle' ( autoproducido) | Apenas lleva unos días en formato digital, esperemos que pronto se transforme en el soporte madre (vinilo), porque en el disco merece mucho la pena escuchar cada detalle, cada color, que Iván González y Pablo Fernández han conseguido en esta nueva evolución de su sonido y sobre todo de sus "grandes canciones".

Disco nacional: Diego Vasallo, 'Canciones para un autorretrato' (Subterfuge récords) | Canciones y poemas. Sonidos áridos y grasientos , "territorios a menudo sepultados por una espesa niebla, de una blancura que podría partir un corazón helado." Palabras del propio autor.

Disco Internacional: Bob Dylan, 'Follen Angels' ( Sony Music) | No es nuevo que a este tipo se la trae al pairo lo que la crítica diga y hace un segundo disco consecutivo donde revisa el cancionero americano que ya hizo en su momento Sinatra. Pasando por su varita mágica y su voz de lija hacen que este disco arañe.

Directo: Richard Hawley (Hammersmith Odeon Londres) | Tuve la suerte de poder ver en este templo donde han habido tantos y tantos conciertos históricos a uno de mis más admirados artistas. La calidad de sonido y luces en la que los británicos dan aún muchas lecciones y la enorme banda que Richard lleva, sumada a su enorme voz, hace que este haya sido para mí el directo del 2016.

Kike López | Sala Niágara

Disco regional: The Driver, 'The Driver' | Trallazo de post punk,synth pop y electrónica directo al estómago.

Disco nacional: Los Brazos, 'Gas' | Desde el folk hasta el blues, pasando por el country. Rock and roll de alto voltaje hecho en Euskadi. Una potente base rítmica acompañada de un guitarrista de quitarse el sombrero.

Disco nacional: Josh Hoyer& Soul Colossal, 'Running from love' | Es como si James Brown y Ottis Reading tuviesen un hijo. Soul, Funk y R&B desde Nebraska.

Directo:Chinoy (Chile) en directo, este trovador chileno comparado con Silvio Rodríguez por su personal timbre de voz, se abre en canal y nos muestra sin artificios canciones que tocan el alma.

Raúl Real | Los Tupper

Disco regional: Los Estanques, 'Sentado al son/Cuantos valles' (single) | El talento compositivo de Iñigo Bregel (Crayolaser) sigue sorprendiéndome. Dos temazos como dos soles que apuntan a la mejor psicodelia española de principios de los 70.

Disco nacional: Melange, 'Melange' | No apto para todas las orejas. En su debut, los madrileños, mezclan kraut alemán con Vainica Doble, musica sefardí con space- rock o la banda sonora de Conan. Lo increible es que suena original y homogeneo.

Disco internacional: Paquet Courts, 'Human Performance' | El quinto album de los de Brooklyn me ha parecido de lo más frescos de este año. Son crudos y honestos. Sin inventar nada, revisitan a bandas como Violent Femmes, Velvet Underground o Feelies. Lo hacen con gusto, con eso me basta.

Directo: Cabezafuego | El navarro se muestra incombustible, sea solo o con banda. Puede quemar la traca o hacer algo maravilloso; pero sus conciertos te mantienen atento y alerta. Arriesga y mea fuera del tiesto, eso me gusta.

Gema Martínez | The Spanish Peasant

Disco regional: Los Puzzles, 'Ringa Bell | Tras una larga espera, por fin llegó. Como siempre ingeniería suiza y extrema delicadeza. Verlos en directo es deslumbrante. ¡Suerte!

Disco nacional:Quique González, 'Me matas si me necesitas' | Mi furgoneta y este disco. Quique es probablemente el tipo con el que más horas he pasado cantando a dúo este año.

Disco internacional: Nathaniel Rateliff & the Nigth Sweats, 'A little something more from' | ¿Sabes cuando encuentras esa voz que te hace sentir que canta sólo para ti? Enamorada de sus trabajos en solitario, ahora, con la banda, me conecta con sensaciones luminosas y potentes.

Directo: Silvia Pérez Cruz y su espectáculo “Entre cuerdas” en el Teatro Arriaga de Bilbao. No es cómo canta, no es cómo compone, no es cómo se mueve, ni cómo se sienta, no es cómo se peina el moño… es todo eso y algo más. Una entre un millón.

Marcos Cao

Disco regional: Juan Terán, 'Lejos del mar' | Aunque todavía no ha salido a la venta en el 2016, Juan Terán ha grabado su primer disco producido por Mario de Inocencio; un discazo... Da vértigo pensar a donde puede llegar Juan Terán escuchando su carta de presentación.

Disco nacional: Silvia Pérez Cruz, 'Domus' | La primera vez que escuché a esta artista tuve la sensación de estar ante historia viva de la música. Una cantante con mayúsculas, compositora y actriz... En definitiva, una artista que no dejará de crecer a nivel internacional.

Disco internacional: Lisa Hannigan, 'At Swim'. Con sólo escuchar su voz me conecto a todo aquello que amo de la vida y me olvido de todo lo que me inquieta...

Directo o gira: Damien Rice, con su gira mundial 2015 y 2016 en acústico de 'My Favourite Faded fantasy'. En una época donde las gigantescas inversiónes en tecnología mandan en la giras de muchos grupos o artistas mainstream, Damien Rice, acompañado únicamente por su guitarra, ha conseguido llevarnos a lugares que sólo él conoce y donde se esconden las emociones más intensas y puras...

Javi Palacios | Escenario Santander

Disco regional: Marcos Cao, 'Oceano Caos' | Sinceramente creo que Marcos es un artista poco conformista y amante de su profesión, un tipo que crece disco tras disco y que rodea sus canciones de pop elegante y cuidado.

Disco nacional: Diego Vasallo, 'Baladas para un Autorretrato' | He visto nacer este disco, además de ser especial por muchas cosas creo que es un Lp austero y arrastrado, dylaniano y lleno de matices, con el castellano como protagonista y unas letras de que están muy lejos de la mayor parte de los mortales que escriben canciones. Un referente.

Disco internacional:Leonard Cohen, 'You Want it Darker' | Me dijo su hijo Adam, "Mi padre está haciendo un disco muy bonito". Pues no solo eso, estaba haciendo un disco para la historia, y le estamos disfrutando como privilegiados que somos.

Directo o gira: Charles Bradley en Escenario Santander | Hay muchos conciertos y giras especiales, pero de lo que he visto en el 2016 me quedaría con la visita de Charles Bradley, ese concierto estará presente en las tertulias musicales de los próximos 20 años, un concierto que se convierte en un abrazo a la vida.

Hendrik Röver | Los Deltonos

Disco regional: Medussa, '100 Millones De Años´ | Densos como el chapapote. Pesados como un Zeppelin de plomo...Eso ya lo dijo alguien, ¿verdad?

Disco nacional: The Government, 'Vote Me Tender' | Energía como para avergonzar al mismísimo sol. El único gobierno confiable.

Disco internacional: Brent Cobb, 'Shine On Rainy Day' | Magnífico debut con un sutil toque 70´s. Grandes canciones.

Directo: Corb Lund en el Antxokia Bilbao| 15 discos después, por primera y estupenda vez en España.