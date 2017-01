Manel Fuentes rendirá homenaje a Bruce Springsteen en Torrelavega

Hace ya catorce años que el carismático presentador Manel Fuentes recorre los escenarios de toda España con las canciones de Bruce Springsteen. Es uno de sus más declarados seguidores desde que asistió a un conciertos del ‘jefe’ en el año 1988. «Yo era muy joven y en aquellas canciones estaba todo, el amor, las frustraciones... era yo mismo. A partir de ahí me hice fan incondicional», ha comentado en varias ocasiones.

Su admiración llega hasta tal punto que un buen día decidió a fundar su propia banda para rendirle tributo, The Spring’s Team Band y el próximo día 11 de marzo estará en el Teatro Municipal de Concha Espina en Torrelavega para dar rienda suelta a toda esta pasión por ‘the boss’ durante un concierto, de más de dos horas, que está organizado por la Asociación Diamantes Musicales y que cuenta con el patrocino del Ayuntamiento de la capital del Besaya y de KIA Numarmotor.

«Hemos trabajado mucho tiempo para poder ofrecer este actuación», aseguraba ayer, Manuel Quintana, uno de los miembros de la asociación, durante la presentación del evento, en un acto en el que también participaron la concejal de Cultura, Cristina García Viñas y José Emilio Criado, gerente de Kia y Numarmotor.

La concejala, durante su intervención, destacó que la propuesta no es otra que «un show espectacular, enérgico y emotivo» en el que el presentador –actualmente conduce el programa ‘Tu cara me suena’ que ofrece en Antena 3 las noches de los viernes– acompañado por una banda de ocho músicos profesionales hará un largo recorrido por las canciones del mítico cantante estadounidense con sus temas indispensables.

La trayectoria en radio y televisión de Manel Fuentes es larga y exitosa, si bien la faceta menos conocida del artista era la musical. Como fan de Springsteen ha recorrido multitud de escenarios rindiéndole homenaje. El show está respaldado por una impecable banda, que se hace llamar la Spring’s Team.

Los orígenes

Todo empezó en el programa de televisión ‘La noche de Fuentes’, un magazine nocturno de entrevistas que presentaba y que contaba con una banda en plató para recibir y despedir a los invitados. Como seguidor ultra convencido del ‘boss’, decidió que todas las ráfagas del programa se basaran en sus temas.

Con los cambios en el programase vio obligado a sacrificar a la banda, pero optó por reunirse con ellos para hacer un concierto. En vista del éxito, vinieron muchos más, hasta determinar el ¿por qué no crear un espectáculo tributo a Bruce Springsteen?». Se puso a trabajar la voz con clases de canto, y empezaron a ensayar cada semana para tener al día más de 70 canciones del extenso repertorio de Bruce. De esta forma nació ‘Manel Fuentes & The Spring’s Team’.

El repertorio varía en cada concierto con lo cual cada uno de ello es diferente y según ha explicado Manel Fuentes cuenta con el apoyo de Bruce Springsteen: «Siempre bromea cuando nos vemos. Me pregunta por la banda, me dice: ‘How are we?’. Y yo le contesto: ‘Hago lo que puedo’», tal y como asegura.

Las entradas para esta actuación tienen un precio de diez euros y se pueden adquirir a través del web del Teatro Concha Espina en la dirección: www.tmce.es y en taquilla dos horas antes de que empiece.

Diamantes Musicales

La asociación Diamantes Musicales celebró su duodécimo aniversario en 2016 y surgió de un programa de radio de mismo nombre. Desde entonces colabora con el Ayuntamiento de la capital del Besaya en numerosas actividades, lo que lo han convertido en un colectivo indispensable en la promoción de la cultura de la ciudad.

El concierto de Manel Fuentes se realiza en Torrelavega tras el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa local Numar Motor para utilizar durante dos años varias plazas públicas como espacios publicitarios, a cambio de patrocinar este evento. Así la Plaza Baldomero Iglesias, el Bulevar Demetrio Herrero y el Ferial de Ganados podrán ser ocupados con publicidad por parte de la empresa automovilística durante varios fines de semana de los años 2017 y 2018.

En concreto, se concentra la posibilidad de utilizar estos espacios para exponer vehículos de la marca que considere entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, y durante las meses de verano.