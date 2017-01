"Componer es tan emocionante que a veces parece algo mágico"

Viajera constante, músico desde siempre, Rebeca Jiménez (Segovia, 1975), está “lanzada”, como dice en una de sus nuevas canciones ('Aventura Americana'). Toda una declaración de intenciones para esta cantautora que empezó a tocar el piano con seis años y hoy produce sus propios discos. 'Tormenta y Mezcal' es el más reciente. Salió en noviembre y recoge once temas en los que Jiménez ha experimentado con el sonido. Con un sonido preparado para crecer. El punto de inflexión. El próximo 3 de febrero comenzará en Santander la gira de presentación de sus nuevas canciones (Sala Sümmmum, 21.00 horas)

El concierto Día: 3 de febrero Hora; 21.00 horas Lugar: Sala Sümmum (Casimiro Sainz, 10) Entradas: anticipada 12 euros (Discos Cucos y SOF), taquilla 14 euros Artistas invitados: Alabama Monroe

- 'Tormenta y Mezcal' tiene mucho de México en el concepto, en el sonido y hasta el diseño

- Incluso en el propio sello con el que saco el disco, que es el mío propio y se llama Tormenta y Mezcal Magic Records y el logo es una calavera mexicana.

- ¿Qué tiene con ese país?

- En 2014 me fui para México, viví allí durante casi todo el año y muchas de las canciones nacieron allí. Está impregnado de aquellos momentos y de mi profundo amor por esa tierra. Incluso barajé la posibilidad de quedarme a vivir allí. Me gustó tanto que decidí que era un buen sitio para quedarme. Allí hay mucho que hacer.

- Pero al final no lo hizo

- Finalmente regresé a España y desde entonces no he dejado de tocar.

- ¿Este disco es la mezcla de las experiencias que tuvo durante esa etapa?

- Las canciones tienen mucho de americano, del norte e incluso tienen un toque más soul que otros trabajos. También tiene una ranchera. Mi intención es ir acercándome a sonidos más latinos. Y la ranchera que le da nombre, 'Tormenta y mezcal'

- ¿Lo tuvo claro desde el principio?

- Cuando escribí los primeros versos de ese tema, supe que iba a llamar así al disco. En México te sacan un mezcal antes de comer, y durante una pequeña fiesta, se desató una tormenta brutal. De pronto me vi con todo junto y surgió la imagen. Me fui inmediatamente al baño, porque había mucho ruido fuera, y me puse a escribir.

- ¿Cuántos artistas habrán iniciado canciones en el baño?

- Es que los baños suenan estupendo, tienen una acústica buenísima.

Sola y con banda

- Usted está acostumbrada a manejarse sola sobre las tablas. ¿Se siente cómoda?

- Sí, tuve una banda de electrónica soul que duró lo que duró y después, el tiempo que estuve colaborando con Quique González, que fue quien me animó a escribir mis propias canciones con mis pianos. A partir de ahí es como estoy más cómoda. Y cuando toco con banda tengo la suerte de estar acompañada casi por los mismos músicos desde hace mucho tiempo.

- Ha incluido también músicos nuevos para la grabación de 'Tormenta y Mezcal'

Quique González fue quien me animó a escribir mis propias canciones""

- Toni Brunet ha hecho todos los arreglos de cuerdas, vientos... Es increíble lo que tiene en su cabeza. Ha hecho también producción y ha tocado la guitarra. El bajo y la batería son mis músicos habituales, Jacob Reguilón y Toni Jurado. He trabajado por primera vez con vientos y se ha unido David Schulthess, que ha tocado el hammond y el piano.

- ¿Qué perfil tiene como jefa de la banda?

- Soy bastante flexible porque son musicazos que tienen ideas y aportan mucho. Soy de escuchar pero tengo claro cómo me imagino las canciones. Ellos las llevan exactamente donde quiero. Creo que dirían que es fácil trabajar conmigo, si se lo preguntas (ríe).

-¿Es exigente consigo misma?

- Sí, mucho. Sobre todo a la hora de cantar porque me gusta mucho también.

Yo he vivido en Cantabria y tengo un cariño muy especial a esa tierra"

Canciones y compañeros

- Con tantos años de carretera, ¿ha pensado en algún momento en tirar la toalla?

- Ha habido pocos momentos así. Ahora estoy en un punto de inflexión potente porque quiero que con este trabajo las cosas cambien. Que todo crezca, llenar salas mayores. Visualizo cosas grandes. No me apetece seguir de arriba abajo con el teclado. Creo que las canciones se lo merecen y hay un hueco. Voy a apostar y luchar para que le llegue a la gente.

- ¿Qué parte del proceso creativo es la que más disfruta?

- Cuando escribes una canción es emocionante. Cuando te sientas con el instrumento o con un papel y tienes algo dentro y empieza a salir, es tan mágico que a veces siento que solo somos guías de algo que viene de arriba. No porque sea grandioso, sino porque fluye de una manera muy rápida, muy natural. Y cuando terminas la canción es muy bonito. A veces se llora componiendo.

-¿Se llora más con las canciones fáciles o las que se resisten?

Casi siempre, las grandes canciones son las fáciles. Además, esas son las que más conectan con el público.

- ¿Cómo lleva la parte de gestionar su propio sello?

- Está siendo duro porque ahora es cuando estoy formando un equipo alrededor, el equipo que necesito para llegar a cosas más grandes. No puede hacerlo todo uno, es un desgaste grande de energía. Ahora soy empresaria. Hay que delegar porque hay gente que hace mejor el resto de las cosas. Depsués dormiré mejor y todo fluirá más fácilmente.

- Un ejemplo de músico todo terreno y con la que usted tiene un vínculo especial es la cántabra Vicky Gastelo.

- Yo he vivido en Cantabria y tengo un cariño muy especial a esa tierra y Vicky es como una hermana para mí. Nos lo contamos todo y compartimos muchas cosas curiosas de la vida. Nacimos el mismo año, mismo mes y con un día de diferencia. Hemos sido tías a la vez. Y musicalmente es una grandísima compañera. Habremos hecho 80 conciertos juntas.

- ¿Es difícil hacer amigos en este negocio?

- Creo que sí pero porque es difícil encontrar amigos de verdad. No solo a nivel musical. Ahora bien, tanto Vicky o por ejemplo, Carlos Tarque son personas que está ahín siempre.

- Hay otro grupo de cantautores a los que es habitual verles interactuar, no sólo en Madrid, sino también fuera

- Sí, realmente tengo un cariño especial a esa gente con la que comparto generación; César Pop, Jorge Marazu, Dani Flaco, Tetxu Altube...

- Destacan los hombres en este género

Estoy feliz pero creo que hay que seguir trabajando muy duro para lo que quiero conseguir"

- La verdad es que hay muchas chicas haciendo cosas muy interesantes. En número somos menos. Una unión como la que he tenido con Vicky en el sentido musical no la he tenido con otras artistas, pero me encantaría trabajar con Rozalen o Zahara...

- Usted tuvo una etapa de formación en Viena que fue determinante para su carrera actual. ¿Cómo valora la educación musical?

- Creo que tiene un papel fundamental y que en otros países es muy habitual que todo el mundo pase por una formación musical. Es importante. Yo empecé a estudiar solfeo a los seis años y no sé si gracias a eso, a mis padres, porque yo era muy pequeña y no sabía si tenía una pasión por el piano pero hoy es mi medio de trabajo.

- ¿Si tuviera que hacer balance, se sentiría satisfecha?

- Estoy feliz pero creo que hay que seguir trabajando muy duro para lo que quiero conseguir. Creo que quedan las mejores canciones por llegar, que cada vez escribo mejores temas y que no hay mucho tiempo que perder.

- Imaginando su futuro, ¿cómo le gustaría verse en una década?

- En diez años, ¡qué mayor!, lo que más me gustaría es verme en una casa en el campo o con jardín, no sé si un rancho mexicano o en España y veo a mi propia familia. Una pareja y algún hijo. Eso me emociona mucho. Y por supuesto siempre tocando, escribiendo canciones y viajando a tocar. Ahora sí que me he puesto el listón más alto y nunca dejaré de cantar. Si no lleno muchas salas quizá toque en mi rancho.