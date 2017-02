Scorpions actuarán, pero no tienen muy claro dónde

Scorpions vendrá a Torrelavega. En julio. Esa fue la noticia que se confirmó ayer. Lo que no está tan claro es donde van a tocar. O, al menos, no para ellos.

La banda alemana ha compartido en redes sociales el anuncio de su concierto en Cantabria, una de sus dos únicas fechas en España. Y parece que la fecha es lo único en lo que han acertado.

Para estos expertos mezcladores de guitarreo y baladismo, Torrelavega está en Santander. Es comprensible que las novedades del Estatuto de Autonomía no hayan calado aún en Hannover. Al fin y al cabo, cuando Cantabria obtuvo su denominación como tal, en el año 81, los Scorpions estaban ocupados conquistando el mercado comercial con 'Blackout'. Además, la provincia sigue siendo Santander para los meteorólogos, los informativos nacionales y tema de polémica requemada para los influencers con ansias de protagonismo.

Pasando por alto este detalle, la cosa sigue sin arreglarse. Aunque se ha anunciado que Scorpions tocará en los Campos de Sport del Malecón, el equivalente torrelaveguense al Vicente Calderón o el Palau Sant Jordi (por no incluir el Winchiscnsk- lo que sea, Center), parece que la banda tiene otros planes: ellos van a tocar en el velódromo Óscar Freire.

Cabe la posibilidad de que sea el primer velódromo cántabro que acoge un concierto de rock y resultaría curioso ver a los asistentes apiñados unos sobre otros, ocupando las calles inclinadas del circuito ciclista. Si el Azkena Rock tiene verdes laderas para ver los conciertos, Torrelavega tiene pistas anaranjadas desde las que corear "I will be there, I will be there".

En cualquier caso, no estaría mal que la banda que rompió las barreras de género y ha vendido cien millones de discos toque sus hits en el recinto bautizado con el nombre de tricampeón mundial de ciclismo de fondo. Entre grandes andaría el juego. Salvo porque es un error. Otro más.

Jubilar Festival

Finalmente, si los casi siete millones de seguidores que tiene Scorpions en su página de Facebook, junto a los 235.0000 de Twitter, se animasen a acudir al concierto, se cumplirían los pronósticos del Gobierno de fomentar el turismo. Bien es cierto que en lugar de atender a las bondades del Año Jubilar Lebaniego, vendrían en busca del, como Klaus Meine y los suyos han llamado al evento.

De momento, lo único que queda claro, es que el 12 de julio, los Scorpions tocarán en Torrelavega.