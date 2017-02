La banda madrileña Morgan se estrena en Cantabria con su cita en 'Sublimes'

Quisieron grabar un disco. Darle a las composiciones que iban construyendo la oportunidad de crecer y de mezclarse con la gente. Por eso Carolina de Juan, ‘Nina’, Paco López, Ekain Elorza, Alejandro Ovejero y David Schulschess terminaron reunidos en La Cabaña. Así se llama el estudio del productor José Nortes. Y, coincidencia lingüística, de ahí salió ‘North’, su primer trabajo publicado hace ya un año.

Once temas en inglés de título corto y permanencia larga. Composiciones delicadas que van del soul a la americana con pinceladas de pop. Y un bonus track en español, ‘Volver’. «Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar», canta la peculiar voz de Nina en este tema. Justo lo que el público piensa conquistado por su encanto.

El pasado mayo visitó Cantabria. Ella es uno de Los Detectives que acompañan a Quique González en la brillante gira de ‘Me mata si me necesitas’. Frágil y discreta sobre el escenario, Nina estará ya siempre unida a ‘Charo’, una canción que cuesta imaginar si no es con su sutil rasgueo. Fuera del escenario, sus compañeros coinciden: «Aún no sabe lo que tiene dentro».

Nina, uno de Los Detectives que acompañan a Quique González, visitó Cantabria en mayo

Ella se ríe de estas afirmaciones que prefiere no tomarse muy en serio, con cierta timidez y los pies en la tierra. No es «la líder», afirma, porque lo de Morgan es ser una banda y funcionar como tal. Pero su carisma no deja indiferente. Las comparaciones con Norah Jones son una constante (especialmente en ‘Home’?). Una comparación «halagadora», pues es una de sus influencias. También Florence Welch, Aretha Franklin, Etta James o Aerosmith y Guns and Roses.

Tras presentar su disco en Madrid, decidieron «llevar» sus canciones fuera. De sala y en sala. Y se encontraron con que el público «las disfruta y se va contento». Y ellos también disfrutan. No tenían «ninguna pretensión» cuando esta aventura empezó, pero el suyo es un nombre que ya se asocia a composiciones delicadas de ejecución brillante. Aunque todos ellos proceden de otras formaciones y compaginan sus agendas haciendo malabarismos, llegado hasta Brasil de la mano de Estrella Galicia.

La paradoja, de nuevo, de que las marcas hagan el trabajo que no hacen las instituciones. «Un esfuerzo por las bandas emergentes que es de agradecer», afirma Nina.

Mientras preparan nuevos temas para sacar disco en 2018, llevan por el país los once temas de ‘North’

A día de hoy, este quinteto siente que su objetivo no sólo se ha cumplido, sino que «se ha mejorado». No tenían claro cómo iban a ir las cosas pero «se ha superado todo lo que pudiéramos pensar», apunta la joven compositora.

Mientras preparan nuevos temas para sacar disco en 2018, su ‘North’ parece destinado a llegar a todos los puntos cardinales. De momento, esta noche, Morgan ofrecerá sus canciones en Escenario Santander, a partir de las 21.00 horas. Y se suma a la noche Joseba Irazoki con su directo como artista invitado.