Lo nuevo de Love of Lesbian marca el fin de semana musical en Cantabria

La música española sonará este fin de semana en Escenario Santander. El viernes de la mano de una de las bandas de rock más veteranas, Revólver, y el sábado de uno de los referentes del pop rock indie, Love of Lesbian, que llega a la capital cántabra para presentar su último disco 'El poeta Halley'.

Como explican en su página web, Love of Lesbian, surgió a raíz de una banda sin cantante y un cantante sin banda y empezó a tocar en otoño de 1997 con Santi Balmes (voz, guitarra y teclados), Jordi Roig (guitarra), Joan Ramon Planell (bajo y sintetizador) y Oriol Bonet (batería y programación). Más tarde se incorporaría a la banda Julián Saldarriaga (guitarra, secuenciadores y coros). Actualmente, esta formación la completa en los directos Dani Ferrer (teclados). Ahora llegan a la capital cántabra con todas las entradas vendidas y en un nuevo concierto programado con motivo del Año Jubilar.

AgendA Revólver. Viernes en Escenario Santander. A las 21.00 horas. Love of Lesbian. Sábado, en Escenario Santander. A las 21.00 horas. The new roses. Sábado en el Tropicana (Santoña). A las 20.45 horas. The clamps. Jueves en la sala Black Bird (Santander). A las 21.30 horas. El último tributo. Sábado en la Sala Cantabria (Santander). A las 21.30 horas. Los Chicos. Domingo, en la sala Black Bird (Santander). A las 20.30 horas.

Aunque no es la primera vez que el grupo catalán llega a Cantabria, la última fue el pasado verano, la jornada de clausura del Santander Music, esta gira significa un punto y aparte en su trayectoria y les hace llegar a aforos más pequeños de lo normal, con conciertos más íntimos para los seguidores de una banda acostumbrada a actuar en festivales, principalmente, para miles de espectadores. De esta forma, el concierto permitirá ver la otra cara de Love of Lesbian, en un momento y lugar donde su esencia lírica adquiere más sentido.

El disco que les trae de regreso es un reconocimiento al oficio de músico, «muy duro y muy intermitente», porque «obliga a convivir con el fracaso hasta esa particular chispa que logra que todo adquiera sentido y que valga la pena». Así lo explicaba su cantante, Santi Balmes, durante la presentación de este trabajo. 'Los Conciertos del Año Jubilar' está cargado de más hitos. Además de Love of Lesbian y HIM (el día 16 de julio), en este ciclo recalará también Loquillo el 6 de mayo; Muchachito, el 19 de mayo y el 4 de noviembre con la visita conjunta de dos grandes nombres del panorama musical nacional, Juan Perro & Kiko Veneno.

Revólver estará el viernes en este mismo escenario para presentar, 'Capitol', un disco que supone para Carlos Goñi, líder de la formación, una vuelta a las raíces en lo musical y una salida del ámbito multinacional para embarcarse en la independencia «pura y dura». Las letras de este disco narran lo que le ha sucedido a su autor en los últimos tres años «de piel para adentro», a diferencia de la visión más expansiva que lucía en su antecedente, 'Babilonia'. Este LP supone una forma de volver a mirar al pasado, a la esencia de lo que le hizo a Carlos Goñi formar Revólver hace casi tres décadas, pero sin quedarse anclado en la nostalgia.

Otros conciertos

Desde Bérgamo, en el norte de Italia, The Clamps llega este jueves a la sala Black Bird. Integrado por miembros de bandas locales de punk, metal y rock alternativo, The Clamps empezó a salir a la carretera pocos meses después de su nacimiento, para participar en shows en los que compartieron escenario como bandas como The Sewergrooves, Nashville pussy, Pontiac, Valient Thorr ,Wild Eyes, Valley of the sun, Black Tusk, y más. Su último trabajo, 'Blend, Shake, Swallow' salió a la venta en febrero de 2017 de la mano de Heavy Psych Sounds Records. Esta misma sala, en la calle Vista Alegre, acoge el Festival Vidiago Rock con los conciertos de Soldier y Karonte, el viernes, y Quaoar y Full Moon Riders, el sábado.

El domingo, Los Chicos, banda de soul, country, gospel y punk presentarán, también en la sala Black Bird, su 'Rockpile of Shit'.

En Santoña, la cita musical está en la sala Tropicana que ofrece un concierto de The New Roses, un contundente e incendiario combo de hard rock que conquistó a la crítica y al público con su álbum de debut, 'Without a Trace' (Last Bullet, 2014). Ahora vuelven a la carretera para presentar 'Dead Man's Voice' (Napalm Records, 2016).

En la santanderina Sala Cantabria, este sábado se recordarán algunos de los temas más populares de El último de la Fila, en un nuevo concierto homenaje que bajo el título 'El último tributo' dará comienzo a las 21.30 horas.

Con motivo del Día Internacional del Jazz, el Rvbicón acogerá este domingo una Big session y la actuación de la Dixie Band a partir de las 20.30 horas.