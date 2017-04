"Cada disco que hago no deja de ser un nuevo capítulo del mismo libro"

Carlos Goñi (Madrid, 1961) ha descubierto que mirar por la venta es la mejor forma de verse a uno mismo. Su ventana favorita está en un hotel de Madrid, el Capitol, en el que se encerró durante un tiempo para escribir su nuevo disco. Un trabajo «tranquilo» que no deja de ser, según afirma «un nuevo capitulo del mismo libro». Esta noche lo presenta con su banda Revolver en Cantabria, durante un concierto que tendrá lugar en Escenario Santander a las 21.00 horas.

Dice que 'Capitol' el disco que viene a presentar a Santander es un viaje interior.

Bueno, esa es una de esas frases que se incluyen en los notas de prensa y que en general me parecen un horror. Lo cierto es que en mi anterior disco 'Babilonia' estaba muy cabreado con el mundo y ahora todo ha vuelto a su cauce y he hecho un álbum distinto y más tranquilo.

Inicia una nueva etapa con él.

Sí. He dejado la Warner que era mi casa de discos. Hay pocas cosas a las que yo tenga miedo, entre ellas el estar en una compañía más o menos grande. Con los años me pasa lo contrario que a mucha gente que busca tranquilidad. En mi caso cuantos más discos vendo más control quiero tener. Musicalmente nunca he tenido ningún problema, pero sí tengo la sensación de que las compañías de discos grandes, las tres que quedan, vienen a ser como un meter a un trasatlántico en una piscina. Se mueven mal y les falta agilidad por todos los lados. Y si a eso le sumas que esa compañía ya no tiene nada que ver con la que yo quise firmar hace 27 años hay tienes los motivos para este cambio de etapa.

Su trayectoria y la de Revolver es bien amplia. Ha vivido la revolución de la música y los grandes cambios de formato.

La revolución ha sido para el mundo y la música forma parte de él . Aunque es indudable que el tema de internet nos ha cambiado todo y a todos. Unos estamos cabreados porque la gente se descarga las cosas gratis y otros como los taxistas están jodidos porque les han plantado lo de Uber o Cabify y dentro de tres días supongo que estará fastidiado otro. O no. No lo sé. Pero a la vez hay cosas que están muy bien.

Pero parece que la música ha optado por adaptarse y ha encontrado una salida con plataformas del tipo Spotify.

Los que dicen eso no tienen ni idea de lo que paga Spotify. Es como 0,0000000.... Para que te hagas una idea si quieres ganar mil euros en Youtube, fíjate que fortunón, tienes que superar el millón de visitas. Eso es lo que tenemos.

El panorama entonces vuelve a ser malo.

Bueno. Por partes. Yo no me quejo, pero no lo hago porque hago muchos conciertos al año como he hecho toda mi vida, no es que haga más ahora porque se vendan menos discos. Pero creo que la cosa es muy sencilla de entender. Yo regalaré mi música el día que por medio de internet pueda teclear en el ordenador: 'merluza de pincho' le de a la tecla 'enter' y me caiga una merluza de cuatro kilos encima del teclado. Ese día yo regalaré mi música. O cuando me vaya a comprar un par de zapatos y le diga al vendedor que solo le voy a pagar uno porque considero que solo le tengo que pagar uno. O ir a coger un avión y querer pagar menos porque me parece muy caro el billete. Eso no es así ni debe ser así, por lo tanto con la música tampoco.

¿Cómo debería de ser?

Cuando yo era un crío me gastaba la pasta de la paga semanal o en comprarme un disco o salir con mis amigos y normalmente hacía lo primero. Y solo me podía comprar uno por lo que me pasaba toda la semana decidiendo que disco me iba a comprar. Ahora, lo puedes tener todo. Hay gente que presume de haberse bajado en una tarde la colección completa de los discos de Rolling Stones y si le preguntas cual le ha gustado más te dice que no sabe porque aún no los ha oído todos. Me parece que ahora mismo hay un desprecio por la música y creo que una gran parte de la culpa la tienen las compañías. El día que decidieron colocar los discos al lado de los paquetes de pañales, la lejía o la mayonesa se acabó todo. El disco no era eso. Era otra cosa, igual que los libros. Por Dios.

Volvamos a 'Capitol' compuso este disco en la habitación de un hotel de Madrid. ¿Tenía pensado alojarse ahí una temporada para escribirlo o al contrario le surgió cuando estaba allí?

Por una cuestión logística he pasado mucho tiempo en ese hotel durante muchos años. Es un lugar que me fascina, básicamente porque me encanta la Gran Vía madrileña y que tiene unas cuantas habitaciones que además de a la Gran Vía también dan a Callao, con lo que me he pasado noches enteras mirando por la ventana. Así que al final acabé escribiendo desde allí. No es que lo buscase de una manera determinada. Sucedió sin más.

¿Y cómo se ve la vida desde una ventana?

En realidad te acabas viendo a ti mismo. Pero es que además en ese hotel he pasado casi tantas experiencias maravillosas como desastrosas. Es un lugar al que tengo muchísimo cariño. Al final cada disco que hago no deja de ser un capítulo de un mismo libro. No son libros distintos, son capítulos del mismo libro. Cada uno de nosotros tiene su propio libro y por eso cada uno de los álbumes que compongo son parte del mismo. En 'Capitol' lo que cuento es cómo vuelvo a ver la vida o cómo ha vuelto a ser mi relación con la vida, como me ocurre en cada uno de los álbumes.

Después de doce discos de estudio, ¿es más complicado escribir o enfrentarse a una gira como la que está haciendo ahora?

Componer tiene sus momentos duros es como una travesía por el desierto y cada vez que acabas un disco piensas que vas a ser incapaz de escribir más. Pero también tiene su cosa maravillosa que ocurre cuando das con los acordes que tienen que ser y escribes lo que realmente quieres y de la forma que deseas. Cuando ocurre eso tocas el cielo. Y también pasa cuando vas de gira. Hace años siempre sentía que estaba en el lugar equivocado y cuando estaba de gira quería grabar y cuando estaba grabando quería componer. Ahora no. Los momentos y los tiempos son los que son y lo paso muy bien en cualquier caso.