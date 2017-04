La santanderina Lydia Movellán presenta su primer disco 'En cuerpo y alma'

Lydia Movellán empezó a cantar casi antes que a hablar. Con tres años y viviendo en Francia ya se arrancaba micrófono en mano por Isabel Pantoja en unas actuaciones que permanecen grabadas con su familia como únicos espectadores. Con trece decidió presentarse ante el gran público a un concurso nacional 'Veo Veo' que dirigía Teresa Rabal. Y quedó finalista, un resultado muy aclamado ya que era de las pocas participantes que se presentó sin ningún tipo de formación musical. Entonces decidió seguir clases de canto lírico y a practicar con un foniatra y años después y tras pasar por muchos escenarios de la región ha grabado su primer disco. Un trabajo que lleva por título 'En cuerpo y alma' y que presentará mañana domingo a las 18.00 horas en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares durante un concierto con el aforo vendido.

El disco es muy variado y reúne los temas más populares de grandes voces de la historia de la música, tanto española -Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, y otras muchas y más actuales -como de habla Francesa -Lara Fabian, Edith Piaf, Celine Dion-. Reconoce que ha llegado la hora de apostar por uno de estos estilos para dar un paso más en su carrera, pero confiesa que no tiene nada claro por cual de todos decantarse. Así que ha decidido que será el público el que le ayude a tomar tan importante decisión. «La verdad es que yo me siento muy cómoda con todos esos géneros. Espero que la gente me diga que canciones les gusta más y en que estilo me ven mejor y entonces grabaré un segundo disco», explica.

Dominio del escenario

Lydia Movellán posee una voz dulce, poderosa y llena de matices y un dominio del escenario que ha ido labrando en los últimos año. Un tiempo en el que también ha resultado finalista en el Concurso Nacional de Karaoke celebrado en Torrelavega y el televisivo 'Rumbo a la fama'.

En su trayectoria, según recuerda también tiene colaboraciones con diferentes grupos y solistas, además de actuaciones como telonera de los artistas Merche y Ketama. Y no olvida a sus compañeros de escenario durante mucho tiempo, el dúo SóloSaxo, formado por Diego Sólo Saxo y David Argos, y que le acompañan en una de las canciones del disco que ya está a la venta.