Get the Blessing, los 'nuevos genios' del jazz británico

El concierto Día: jueves 4 de mayo Hora: 21h. Dónde: Sala Sümmum [Calle Casimiro Sainz 10, Santander] Entrada anticipada: 17€ - Taquilla: 20€ Anticipada en Santander: Discos Cucos (c/Santa Lucía 41) y S.O.F. (c/Cubo 1). En internet: https://entradas.liberbank.es/janto/?Nivel=Evento&idEvento=BLESSING +info: www.loshuesosdeportobello.es

A Get the Blessing les han rebautizado como "los nuevos genios del jazz británico".

Jim Barr (Portishead), Clive Deamer (Portishead & Radiohead), Pete Judge y Jake McMurchie (Superfurry Animals) forman desde hace quince años esta sólida banda cuyo directo se esperaba con ganas.

Pasión, talento y originalidad en un cóctel de jazz con sello británico desde Bristol, capital del trip hop.

'All is Yes', su disco debut, obtuvo el premio al Mejor Álbum en los BBC Jazz Awards. Desde entonces, la crítica no ha parado de alabarlos. Get the Blessing se ha ganado el reconocimiento del público y de crítica especializada a nivel internacional por muchos motivos. Mezclan sin escrúpulos el jazz de vanguardia conel rock, la rítmica y la impedancia sonora de aquel cajón de sastre llamado nu-jazz.

Lo mismo se atreven con música de películas de James Bond, Tarkovksy y Buster Keaton que con los festivales multitudinarios o las salas europeas, como esta cita que les traerá a la capital cántabra.

Dos de sus componentes han sido músicos de dos gigantes de la escena del rock británico y mundial: Clive Deamer, batería de Radiohead, y el bajista Jim Barr, miembro de la emblemática banda Portishead. Sin olvidar al trompetista Pete Judge y el saxofonista Jake McMurchie (Superfurry Animals).