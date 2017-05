Aroma a lo nuestro

sNuestra música y nuestras danzas gozan de estupenda salud. Se comprobó ayer por la tarde en la Gala del Folclore Cántabro, referente del calendario artístico regional que cada año organiza la asociación cultural Proa. Mil seiscientos espectadores -lleno total, capítulo XVII- disfrutaron de ella en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria.

Incluyó elevadísimas cotas de emoción. Una, de singular valor simbólico: Aurelio Ruiz puso punto final a su admirable trayectoria en los escenarios. El público rubricó su adiós con una ovación extraordinaria, cargada de profundo afecto, que habitará eternamente en el recuerdo colectivo. Justa correspondencia, sin duda, a un ser humano excelente y, a la vez, admirable difusor del folclore propio. Cumplidos 92 años, Aurelio sigue siendo el más veterano de los intérpretes cántabros de tonadas montañesas. Genio y figura, cantó con admirable personalidad y vigor 'Segaba yo aquella tarde'.

Además de Aurelio Ruiz actuaron José Manuel Cuesta, El cartero de Correpoco; la Banda de Gaitas Cantabria; Grupo de Danza de Las Lanzas de Ruiloba; Grupo de Danzas Ntra. Sra. de Covadonga, de Torrelavega; Luis Ángel Agüeros; Santiago Fernández; Colectivo Etnográfico Brañaflor; Julián Revuelta 'El Malvís'; Pedro Álvarez; Antonio Peláez; Álvaro Fernández y los vecinos del Concejo de Rudagüera. Los espectadores escucharon varios temas de 'La Galerna' y 'La costurerita' y asistieron al debut conjunto de la Coral Salvé y la Banda Municipal de Música de Santander bajo la dirección del maestro Vicent Pelechano. Otra novedad fue la versión coral de la canción 'Viento del Norte', letra y música de Nando Agüeros. Con su interpretación, la Coral Salvé y la Banda de Música de Santander pusieron el punto final del acto. Y no de manera común, sino espectacular: acompañados por todos los artistas. Es decir, trescientas almas en escena..

La emoción brotó también en la gala al recordar a una de las personas que la apoyaron desde sus inicios: Eduardo Zaldívar, primer director de El Corte Inglés en Santander, fallecido recientemente. Se mostró en pantalla un florilegio de imágenes suyas mientras sonaba en directo, como instrumento de fondo, una trompeta.

Con la entrega del Premio Proa se rindió homenaje al prestigioso dibujante Gustavo Cotera, que recibió de Juan Antonio Prieto el bloque de cristal que lleva grabado el pito y tambor, logo del acontecimiento. Este año la Asociación 'Proa' decidió orientar el foco de su distinción hacia «los recuperadores de tradiciones y, especialmente, del vestuario de nuestro folclore». Desde bien joven la atracción por la cultura popular animó a Gustavo Cotera «a efectuar trabajos de campo en diversas áreas nacionales, siendo valorado por el Instituto Aragonés de Antropología como el mejor dibujante etnográfico de España.

Trescientos artistas de la tierruca llenaron de vida y color un montaje ambicioso convertido en referencia artística

Centrado especialmente en el estudio de la cultura tradicional de Cantabria, a él se debe el rescate y difusión de nuestra mitología, y el haber recuperado la vestimenta antigua de La Tierruca», se precisó en el argumentarlo de méritos.

Presentó la gala Juan Carlos de la Fuente, encargándose de su dirección Juan Antonio Prieto. Asistieron, entre otros, la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el consejero Ramón Ruiz (Educación, Cultura y Deporte); el obispo de la diócesis de Santander, Manuel Sánchez Monge; la concejala de Dinamización Social del Ayuntamiento de Santander, Lorena Gutiérrez, y el cantante Nando Agüeros. Por séptimo año consecutivo su fin económico fue solidario, destinándose la recaudación a Cáritas Diocesana.

Los espectadores se mostraban encantados con el evento y, como decía Ricardo, «con lo que significa. Este tipo de iniciativas, además de ser bonitas resultan imprescindibles para poner en valor el talento que existe en nuestra región en materia de folclore, que es mucho». Julia, por su parte, afirmaba que «el futuro de lo nuestro queda plenamente garantizado: la gente joven está dispuesta a coger el relevo. ¡Hay cantera!». «Esta gala es muy necesaria para difundir nuestros sonidos y bailes populares. En consecuencia, para crear nuevas vocaciones artísticas», declaraba Arsenio.

Como sucede edición tras edición, los espectadores acudían a la cita con el folclore desde diversos lugares tanto de Cantabria como de otras regiones españolas. Varios lo hacían desde Madrid, Palencia, Asturias. Nuria, por ejemplo, cántabra que vive en la capital de España, decía: «mantengo constantes vínculos con la tierruca y siempre disfruto en ella de mis vacaciones. Acudir a esta gala es, por tanto, una tradición. Llevo presenciándola bastantes años y jamás he salido defraudada. Al contrario: siempre emociona. Deja huella. Es un evento especial que me permite viajar a través del túnel del tiempo. Me traslada a la infancia.»

Manuel se había desplazado hasta la capital cántabra desde Reinosa. Minutos antes de que comenzara el acto declaraba que no se lo quería perder «porque todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, música y baile, cuenta con mi presencia. Poseemos en Cantabria un potencial extraordinario en cualquier campo artístico. Esta gala lo confirma anualmente en la rama del folclore. Hay que apostar por eventos así para lograr con ellos y acciones similares un objetivo fundamental: que la gente joven se suba al tren del folclore. Ya lo está haciendo, es evidente, pero conviene seguir insistiendo al respecto. Necesitamos que salgan muchos Aurelio Ruiz».

Por último, Mayte, que llegaba a Santander desde Laredo, subrayaba que «el folclore de la región se muestre en un recinto de la categoría del Palacio de Festivales. Considero que es un gran acierto y también que la recaudación se destine a un fin benéfico.

Constituye un auténtico deber moral pensar en los demás, ayudar a quienes lo necesitan. Y aquí estamos todos unidos para ello: los artistas y los espectadores. Estoy segura de que disfrutaremos de un acontecimiento de calidad y lleno de instantes muy emotivos».