La eterna reinvención de Johnny Casino

Continúan los actos para celebrar el 50 aniversario de Los Picos Whisky Bar. Este viernes llega Johnny Casino.

El Concierto Día: viernes 12 Hora: 22.00 horas Lugar: Los Picos Whisky Bar (Liérganes) Entradas: 10- 12 euros (anticipada-taquilla) Reservas: wblospicos@hotmail.com

El australiano es uno de los músicos más admirados de la escena aussi. Lideró la banda Asteroid B-612, uno de los mejores exponentes del rock hecho en las antípodas.

John Spitless, su nombre real, fundó el grupo en los años 90, con MC5 y The Stooges como referencias. No tardó en pasar fronteras y comenzar sus giras por Estados Unidos y Europa, escribiendo lo que definió como "música sincera y apasionada¨.

A punto de comenzar los 2000, se trasladó a Philadelphia, donde formó la Johnny Casino's Easy Action y, en paralelo, se convirtió en tatuador.

Inquieto, en 2007, de nuevo en Australia, inicia una etapa próliga en formación de bandas: los Egos, The Lord Street Sound , The Downtown y, sobre todo, Johnny Casino & The Secrets..

Los cambios también se notaron en su sonido, pasando del sonido Detroit a un rock´ roll más clásico con elementos de blues, country, power pop o soul.

Desde el 2011, Johnny reside en Denia, (Alicante) y ha montado su propia banda con músicos nacionales como Aitor Ochoa (Soul Gestapo), Julian Marco ( Los Perros) e Isidro Rubio (Wau y los Arrrghs!!!).

Este viernes, a partir de las 22.00 horas, en Los Picos, Johnny Casino 3 presentarán su nuevo trabajo 'Time and Time Again', publicado el 1 de marzo, casualmente, coincidiendo con su cumpleaños. Un doble disco grabado en Australia, España y Londres.