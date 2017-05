"Los festivales no representan la música de este país"

Se pusieron el nombre del presidente de Fridonia, un personaje de los Hermanos Marx en ‘Sopa de Ganso’. Una declaración de intenciones para una banda que se identifica con ese concepto difícil, que suena «extraño» al principio, detrás del que «hay una historia». Rufus T. Firefly han estallado como la psicodelia visual que encierra su último trabajo, ‘Magnolia’. No hay festival, sala o evento donde no suene su nombre; este sábado llegan a Santander (Sala Sümmum, 21.30 horas), pero no son, ni de lejos, unos recién llegados. Segundas partes pueden ser mejor que buenas y así lo cuenta Víctor Cabezuelo, que junto a Julia Martín-Maestro, forma parte de la banda desde sus inicios.

- ¿Qué ha pasado con ‘Magnolia’?

- La verdad es que no lo sabemos muy bien. De repente tenemos mucha repercusión, críticas increíbles y un interés muy grande por el grupo. Es sorprendente porque hemos hecho las cosas de la misma manera que siempre

- ¿Es más importante la repercusión o las buenas críticas?

- Lo más importante es saber que el disco le está llegando a la gente. Eso de ser un grupo de culto es muy bonito pero parece que hay una barrera entre tú y el público.

- ¿Entonces un grupo de culto es un grupo distante?

- A veces se utiliza esta expresión para referirse a un grupo muy sibarita al que apenas conoce la gente o que no se sabe apreciar. Nosotros hacemos canciones de una forma un poco especial y nos gusta que le gusten a la gente.

- ¿Qué significa hacer canciones de una forma especial?

- No estar condicionado a la hora de crear en ningún aspecto en absoluto. Ni siquiera en las tendencias. O en cuanto a las fórmulas que funcionan a nivel comercial.

- ¿Puede poner un ejemplo?

- Lo normal es hacer canciones de 3,5 minutos. Nuestro single dura 8. Cualquier agencia habría dicho: esa no la saquéis, pero hacemos la música que llevamos dentro.

- ¿Y a quién hacen caso para tomar decisiones?

- Le pedimos consejo a Pink Floyd, a Led Zeppelin o a los Beatles. Nos dicen todo el rato que hagamos esto y seamos libres.

- ‘Magnolia’ es vuestro cuarto disco y parece que les hayan descubierto ahora

- Imagino que al final es la consecuencia de muchos años de trabajo. Si hubiera salido antes , quizá no hubiera tenido tanta repercusión. No creemos que ‘Magnolia’ sea mejor que los otros discos pero suena muy bien porque hemos aprendido a hacer cosas.

/ Iris Banegas

- ¿Creen que sorprende porque es más profundo que el resto de lo que se escucha hoy en día?

- Siempre hemos buscado esa profundidad. Todo el rato. Nuestra forma de componer es muy introspectiva. Tomar cosas que pasan fuera pero analizarlas desde dentro. A lo mejor con este disco hemos dado un paso más hacia dentro aún y hemos encontrado nuestra pequeña verdad.

- Y cuando vuelven a mirar hacia fuera, ¿qué ven?

- La verdad es que miramos hacia dentro para no mirar hacia afuera.

- Se percibe mucha emoción en sus interacciones con el público

- Claro. Esto es así. Llevamos once años tocando y ha sido muy difícil . Cuando te quieres dedicar a la música y ves que estás totalmente solo, trabajando en cosas que no soportas para sacar discos y viajando a donde sea para que te vean dos personas es muy complicado. Hay que creer muchísimo en todo esto, estar seguros de que iba a funcionar. Machacarnos contra un muro y ver que va cayendo.

- ¿Y cómo han hecho caer ese muro?

- Teníamos cosas que contar y gente que estaba ahí para escuchar.

- Este disco es también una reconversión del propio grupo

- Supone una evolución y también cierta tristeza. Lo empezamos cinco amigos de toda la vida y el desgaste de tanto tiempo intentándolo, y que no salga, termina por mellar de alguna manera la situación. Aparte de eso, las vidas de cada uno se van complicando y es más difícil compaginar. Alberto (Rey) y Sara (Oliveira) lo dejaron y entraron Miguel (De Lucas) y Rodrigo (Cominero), también amigos y grandes músicos. Ha sido cambiar seres queridos por seres igual de queridos y todo fluye igual.

- Han trabajado con calma haciendo hasta diez versiones de algunos temas. Por qué ese método?

- Queríamos estar muy seguros, probar muchas veces y no había prisa.Siempre hemos sido muy así. En los discos nos gusta que quede todo pulido.

- ¿Y en los directos?

- En directo es más emocional. Dejamos correr la imaginación, aunque intentamos ser muy fieles.

El trabajo de hacer un disco

– ¿Creen que el publico es consciente del esfuerzo que encierra hacer un disco?

– No, pero es que es imposible. Ni siquiera nosotros antes de dedicarnos a ello éramos conscientes. Pero imagino que todas las profesiones tendrán esto. También pasa mucho porque la música es algo que generalmente utilizamos para divertirnos o sentirnos mejor.

– ¿El tipo de programa musical que se realiza ahora mismo influye en esa visión?

– Eso directamente no lo considero música sino producto. En ese tipo de estilo musical o manera de ver la música, se habla todo el rato de consumir. Es algo que odio. La música no se consume; te acompaña. No son hamburguesas. Me da rabia que todo se vea así. Como beneficio y productividad, que no tiene que ver con el arte.

- Y los festivales masivos, ¿en qué perfil encajarían?

- No ayuda que haya festivales en los que por ver a 20 grupos pagas 20 euros. Es complicado. Sin músicos y salas no habría festivales. Ya se está volviendo en contra de los propios músicos. El porcentaje que toca es ridículo. No representa a la música de este país.

- Ustedes están haciendo una amplia gira de salas. ¿Ese circuito es la supervivencia?

- Esto es muy complicado. Es como una especie de espiral. Los músicos se quejan de que las salas no tienen condiciones pero las salas también necesitan sobrevivir y dar conciertos y que solo aparezcan cinco personas... En realidad, lo que tendría que pasar es que al público le interesara ir a conciertos y es algo que cuesta muchísimo.

- ¿Por qué ese homenaje a Jeff Buckley? ('Río Wolf')

- Siempre ha sido como un referente absoluto. Cuando escuchamos ‘Grace’ por primera vez pensamos que no era humano. ¡No se puede cantar e interpretar así en tu primer disco! Fue como un extraterrestre que vino, dejo esas diez canciones y se fue.

- ¿A quién más le rendirían homenaje?

- Habría que incluir a muchísimos grupos; los Beatles, Radiohead, Smashing Pumpkins. La lista es infinita, pero de alguna manera están. Siempre pienso que no puedes inventar música de la nada, tienes que cogerlo y pasarlo de por filtro para hacer cosas nuevas. Todos los artistas lo han hecho.

- ¿Cuál es la carta de presentación de su concierto?

- Va a haber mucha intensidad, mucha emoción y cinco personas haciendo cosas muy raras.