El cocinero cántabro David Durán gana el segundo programa de 'Fantastic Duo' de TVE

Nadie lo sabía. Ni tan siquiera sus padres. Hasta que le vieron anoche aparecer en televisión y alzar el trofeo ganador del nuevo ‘talent show’ de TVE, ‘Fantastic Duo’, presentado por Nuria Roca. El cocinero de Santander David Durán cantó con su "ídolo", el también cántabro David Bustamante, y se metió a todos en el bolsillo, público y resto de famosos (Rosana, Diana Navarro y David de María). Ganador absoluto. Toda una sorpresa para sus progenitores. "Mi madre me apoya, pero mi padre no cree que me pueda ganar la vida cantando", explica Durán, de 32 años.

En ‘Fantastic Duo’, los artistas eligen a uno de sus seguidores para cantar juntos y batirse al resto de parejas. La mecánica del programa siempre es la misma. Solo uno de los cuatro duetos finales se alza como ganador. Con los temas ‘Feliz’ e ‘Historias de un amor’, de Bustamante, Durán se coronó.

Pero lo suyo le ha costado. Tuvo que grabarse con una camiseta de la gira ‘Vivir’ del cantante barquereño y hacer un videoclip, a modo de ‘flashmob’, en el Palacio de la Magdalena. "Pedí a gente de Santander que participara. Algunos no me conocían y accedieron. Por ejemplo, las chicas del centro de danza Básico, que después vinieron a bailar al plató durante la grabación".

Hoy todos sus conocidos, hasta los clientes de los dos restaurantes que tiene en Cantabria, La Andaluza y El cenador de velo, le felicitan. Ha cumplido su sueño: "Cantar con mi ídolo". ¿Y cuál ha sido el premio? "Ese. Estar con David Bustamante. Me invitó, en cámara, a cantar en algún concierto con él y me hizo una ilusión tremenda", explica Durán, seleccionado en un casting de entre más de 5.000 personas vía aplicación móvil. Hasta el Ayuntamiento de Santander se ha enterado y "me han ofrecido actuar este verano en la Plaza Porticada de la ciudad, aunque todavía no tengo fecha cerrada".

Pero el mayor regalo es haber conocido a quien admira desde que apareciera en Operación Triunfo. "La experiencia de cantar con Bustamante ha sido increíble. Me ha resultado muy satisfactorio conocerle. Es una persona muy humilde, sencilla, cariñosa... Todo lo que me habían dicho malo de él se me olvidó por completo". Y ese "buen" trato le ayudó a superar sus miedos. "Soy un chico muy vergonzoso. Me costó salir adelante en esto. A los 21 años actué por primera vez en el Doménico, pero la timidez me impidió sentirme a gusto y mi actuación la verdad es que fue bastante lamentable. Después de aquel bochorno, me obligué a quitar los miedos. A partir de ese momento comencé a cantar con más sentimiento y disfrutando más".

Cocina&música

La música es su pasión, pero la cocina también. Así que cuando combina ambas, roza "el clímax total de felicidad", explica.

Entre fogones "se debe ser creativo". Y eso es lo que trata de hacer cada día, cada vez que se sienta a pensar en sus clientes y en sus gustos. "¡Inventamos las hamburguesas XXL!", cuenta orgulloso el cántabro.

El cantante de San Vicente de la Barquera y él no sólo comparten nombre y comunidad autónoma, también "el timbre, la sencillez, la sensibilidad y que somos muy llorones", dice riendo. Sin olvidar que ambos han pasado ya anteriormente por un programa de televisión. Y Durán lo volverá a hacer porque tiene previsto presentarse al próximo casting del programa La Voz.