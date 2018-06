Aitor Ochoa & Mad Mule presentan su primer disco en Los Picos Antón Pausa La banda ha grabado 'All these words will die before the morning' con el productor Javier F. Escudero PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Viernes, 1 junio 2018, 10:04

Será este viernes. El mes de junio comenzará en Los Picos con la presentación de un disco. El de Aitor Ochoa & Mad Mule. Su trabajo, 'All these words will die before the morning' (Magnolia Recording Co, 2018) , es el reflejo de veinte años de carrera, diez de los cuales, Ochoa ha liderado la banda Soul Gestapo.

Adaptándose a los instrumentos y a las bandas, carne de escenario, Ochoa ha colaborado con diferentes formaciones nacionales e internacionales. A su lado están ahora Luis Ibáñez (bajo), Fernando Chiquito (batería) y David González (guitarra) bajo esa denominación de Mad Mule.

Juntos han adaptado canciones nuevas que surgen de un inicial formato acústico, y deciden grabarlas prácticamente en directo en los Estudios Cubex con Javier García Escudero.

Tras esos días, «y alguna noche», matizan, el primer disco de esta nueva formación toma cuerpo y se publica a finales del mes de abril bajo su propio sello.

Ahora empieza su rodaje y Los Picos Whisky bar , en Liérganes será el propicio escenario para la puesta de largo este viernes a partir de las 22.00 horas (entradas 10 euros, con LP 15 euros)