Anaut publica hoy 'Hello there'

PILAR GONZÁLEZ RUIZ

Martes, 27 febrero 2018, 21:40

La madrileña banda Anaut edita hoy, 27 de febrero, su tercer álbum de estudio, que lleva por título 'Hello there'. Tras '140' (2013) y 'Time goes on' (2016), el grupo reforma su peculiar cóctel de influencias de soul, r&b, folk y rock, y añade otros elementos buscando la mezcla perfecta.

'Hello there' muestra un claro acercamiento al rock mientras mantiene algunas señas de identidad que han situado a Anaut como una de las bandas de referencia de los géneros en los que se mueven con naturalidad.

En esta nueva etapa cuentan con un sonido más profundo, cálido y orgánico. Los metales ceden espacio a las guitarras y a los teclados. Las composiciones suenan más libres de estructuras clásicas, arriesgándose, con el objetivo de encontrar su propio sonido. La voz de Alberto maneja muchos matices diferentes y se ve arropada en cada registro por una instrumentación muy cuidada y variada.

'Hello there' ha sido producido por los propios Anaut y se ha grabado entre Estudio Uno, Casanova Keyboard Studio, CasAlberto y Funkameba en los meses de julio, septiembre y octubre de 2017, mientras la banda finalizaba las últimas fechas de la gira de su gira anterior.

Para las mezclas, han vuelto a contar con Tonio Martínez y se han realizado en L17Music Lab y los míticos estudios Musigrama. El mastering corre a cargo de Nathan James en Vault Mastering Studios (Phoenix, Arizona), que ha trabajado con artistas tan importantes como Sting, Aretha Franlkin o Gretchen Parlato.