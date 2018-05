El boogie-woogie de Henri Herbert, esta noche en el Niágara

Una auténtica apisonadora del boogie-woogie. Ese es Henri Herbert, un virtuoso del piano, único en su estilo.

Nacido en Francia e iniciado en el instrumento a muy temprana edad, se le ha comparado en infinidad de ocasiones con dos leyendas del rock como Jerry Lee Lewis y Albert Ammons, creador del icónico «boogie-woogie stomp».

Ahora regresa como Henri Herbert & The Fury para presentar en directo su primer larga duración, 'Live at the gypsy hotel' (HH Records, 2017), grabado en vivo en Londres y producido por su amigo Jim Jones junto a Alex McGowan.

Este jueves 31 estará en la Sala Niágara (Santander). Herbert estuvo en la capital cántabra hace un par de años y ofreció al público santanderino su show en solitario también de la mano de Los Huesos de Portobello.

Su última gira mundial arrancó en el mítico 100 Club de Londres, incluyó tres tours por Estados Unidos -incluida una actuación oficial en el SXSW de Austin-, tres conciertos junto a Richard Hawley y un cartel junto a Wilko Johnson en el Margate Winter Gardens.

'Live at the Gypsy Hotel' es un álbum que ha sabido captar la energía que factura Herbert en cada uno de sus directos junto al bajista Jez Southgate y el batería Aidan Sinclair. Junto a sus temas propios, cabe destacar una de las sorpresas del álbum, el 'Fire' de Jimi Hendrix convertido en una sorprendente exhibición pianística.

La Sala Niágara (Calle San Simón, 14) abrirá sus puertas a las 20.30 horas y está previsto que el concierto comience a partir de las 21.00 horas. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada por 12 euros en la Tienda SOF de Santander (Calle Cubo, 1) o a través de internet en entradas.liberbank.es y por 15 euros en taquilla el mismo día del evento.