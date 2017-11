Cerca de 260 cantantes amateurs de Cantabria interpretarán 'El Mesías' dirigidos por Higginbottom Andrés Fernández El concierto participativo está impulsado por la Obra Social 'La Caixa' dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego DM . Santander Jueves, 23 noviembre 2017, 16:28

Un total de 260 cantantes amateurs de nueve agrupaciones corales de Cantabria interpretarán 'El Mesías' de Händel junto a la orquesta Instruments of Time and Truth y el coro Oxford Voices, bajo la batuta de Edward Higginbottom, en un concierto participativo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Palacio de Festivales.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Obra Social 'la Caixa', en colaboración con la Sociedad Año Jubilar, que se enmarca en la programación de eventos por el Año Jubilar Lebaniego y que se ha presentado este jueves.

Los consejeros de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, y Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, juto al director de Instituciones de CaixaBank en Cantabria, César Gil, han dado a conocer los detalles de este concierto participativo para que «las entradas están ya prácticamente agotadas».

Las entradas para el evento están ya «prácticamente agotadas»

Será la segunda ocasión que se presenta en Santander este singular concierto en un formato participativo -tras una primera edición en 2010-.

Junto a la orquesta Instruments of Time and Truth y el coro Oxford Voices actuarán más de 260 cantantes no profesionales pertenecientes a nueve conjuntos vocales de la región: Academia Coral Ciudad de Santander, Agrupación Coral Santa María de Castro Urdiales, Coral Cántabra Don Bosco, Coral Jorge Manrique, Coro Atalaya Voces, Coro de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena, Coro San Julián, Coro Tomás Luis de Victoria y Orfeón Cántabro.

La experiencia que vivirán estos más de 260 cantantes no profesionales al participar en un concierto de estas características ya ha comenzado con el trabajo individual de cada una de las agrupaciones corales, y ha tenido continuidad con el inicio de los ensayos conjuntos para alcanzar los objetivos marcados por el director Edward Higginbottom.

Bajo la batuta del director inglés, estos cantantes amateurs cántabros actuarán desde sus respectivas butacas junto a un conjunto destacado de solistas formado por Maria Keohane, soprano; Alex Potter, contratenor; Daniel Norman, tenor; y Nicholas Mogg, bajo.

Martín y Mañanes han recordado el «éxito» obtenido en la anterior convocatoria de esta experiencia, a la que han calificado de «estimulante para el mundo coral de la región» por la oportunidad que ofrece a los coralistas de participar en un espectáculo de estas características.

«Es estimulante para el mundo coral de la región» francisco martín | consejero de turismo

Para el consejero de Turismo, este evento supone «un acontecimiento de gran relevancia para dar a conocer y conmemorar el Año Jubilar Lebaniego» y el mismo deja constancia del interés del Gobierno de Cantabria por «programar actividades de altura que sean referentes de la agenda cultural de la región».

Ambos han agradecido a la Obra Social 'la Caixa' su compromiso con la sociedad cántabra y su implicación con el Año Jubilar Lebaniego, evento en el que «está participando de forma muy activa mediante» el apoyo a varios proyectos culturales y sociales.

Mas 51.000 cantantes aficionados han intervenido en los conciertos participativos de la Obra Social 'la Caixa', que se han presentado en más de treinta poblaciones de la geografía española, con una asistencia global de unas 457.000 personas.