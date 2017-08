Charles Dutoit eleva los sonidos del Festival Una de las grandes citas sinfónicas del FIS con la presencia de la batuta señera de una gran generación de directores y la formación que celebra este año su setenta aniversario Dirige hoy en la sala Argenta a la Royal Philharmonic Orchestra con la 'Quinta Sinfonía' de Beethoven GUILLERMO BALBONA Santander Lunes, 14 agosto 2017, 07:41

Es una de las grandes citas del Festival en su 66 edición. Lo orquestal y sinfónico a través de una dirección de referencia en el presente del universo musical protagoniza la jornada de hoy en la sala Argenta. En el apartado de grandes conciertos que sustenta buena parte de la vida del Festival santanderino, la presencia de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Charles Dutoit, batuta señera de una gran generación de directores, presenta sus credenciales en el Palacio de Festivales.

La formación celebra este año su setenta aniversario a la vanguardia de la música en el Reino Unido y llega al Festival para interpretar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Su director además celebra en Santander su único concierto en España.

«No puedo decir cuántas veces he dirigido la 'Quinta Sinfonía' de Beethoven a lo largo de mi carrera, desde que debuté como director profesional en 1959. Por supuesto, todas las sinfonías del compositor alemán están en los repertorios de los directores. Pero cada vez que interpreto una sinfonía suya, estudio la partitura de nuevo y descubro cosas nuevas. Uno nunca termina de aprender de esta música», confiesa Dutoit.

El público del Festival podrá escuchar además la 'Obertura de El Corsario' de Hector Berlioz, así como una obra quizá menos conocida para el público español como son las 'Variaciones Enigma' de Edward Elgar. «Es una de las obras musicales literarias inglesas más bellas y nadie interpreta mejor esta música que una orquesta inglesa. Elgar pensaba en amigos y conocidos cuando compuso esta partitura y cada parte de la obra representa una personalidad, un carácter diferente. La música, es por lo tanto, muy pictórica. Tenía el increíble talento de provocar diferentes emociones al público, a los oyentes. Elgar podía hacerte reír y después llorar con su música», explica el director suizo.

Cautivando audiencias en todo el mundo, Dutoit es uno de los directores más codiciados. Actualmente es director artístico y titular de la Royal Philharmonic Orchestra. «Dirigí por primera vez a la ROP en 1966 y por lo tanto, hemos crecido juntos. Nos conocemos perfectamente, es como la relación con un buen amigo. A veces, solo una mirada es suficiente para que entiendan qué sonido quiero de ellos, lo que espero», comenta.

Agenda FIS Hoy. Marcos Históricos. Concerto 1700. Iglesia de San Pedro · Noja · 21:30 horas. Aurora Peña, soprano. Daniel Pinteño, violín barroco y dirección artística. Víctor Martínez, violín barroco. Esther Domingo, violonchelo barroco. Asís Márquez, clave. ‘Entre cándidos, bellos accidentes’. Sala Argenta Palacio de Festivales ·20.30 horas. Royal Philharmonic Orchestra. Charles Dutoit, director. Programa: HectorBerlioz/Obertura Le Corsaire Op 21; Edward Elgar/Variaciones sobre un tema original para orquesta Op 36 Enigma; Ludwig van Beethoven/ Sinfonía n. 5 en do menor Op 6 Mañana Sala Argenta · Palacio de Festivales · 20.30 horas. Academy of Saint Martin in the Fields Chamber Ensemble. Programa: Gioachino Rossini, Johannes Brahms y Franz Schubert.

Dutoit ha actuado con las principales orquestas en los cinco continentes. Sus más de doscientas grabaciones para Decca, Deutsche Grammophon, EMI, Philips y Erato han cosechado múltiples premios y distinciones, incluyendo dos Grammys.

En el presente la Royal Philharmonic Orchestra continúa celebrando su setenta aniversario a la vanguardia de la música en el Reino Unido. Cadogan Hall, su sede desde 2004, sirve como trampolín para catorce residencias en todo el país, a menudo en lugares donde el acceso a la música orquestal en directo es limitado. Con un alcance más amplio que cualquier otro gran conjunto del Reino Unido, la RPO se ha convertido en la orquesta nacional de Gran Bretaña.

Durante más de veinte años, con su programa comunitario y educativo, ha llevado música al corazón de las regiones donde toca la orquesta. Ha trabajado con jóvenes, personas sin hogar y pacientes en recuperación de ictus.

La formación tiene su propia cadena de radio online, The Sound of the Royal Philharmonic Orchestra, que transmite a través de su web, y un canal de vídeo online, RPO TV, de cortos en streaming, escritos, dirigidos y filmados por los propios músicos.

Y aunque participa en videojuegos, bandas sonoras de películas y en conciertos de rock, su prioridad artística sigue siendo primordial: la creación de música al más alto nivel para el público más amplio posible. Inmersos en la celebración de su setenta aniversario continúa desarrollando su versatilidad y sus altos estándares como una de las orquestas sinfónicas con más visión de futuro.

Concerto 1700, en Noja

Por ota parte, el FIS en sus Marcos Históricos acoge el recital 'Entre cándidos, bellos accidentes' de Concerto 1700, junto a la joven soprano Aurora Peña, uno de los talentos más prometedores de la escena barroca nacional.

Los músicos de Concerto 1700 ofrecen, en su segunda cita en el FIS 2017, una muestra de nuestro patrimonio musical sacro, con algunas joyas de la música religiosa española del siglo XVIII. La actuación, que cuenta con la colaboración de Festclásica (Asociación Española de Festivales de Música Clásica), tendrá lugar en la Iglesia de San Pedro de Noja, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad.

Citas como ésta sirven para destacar el importante trabajo de recuperación musical histórica que están llevando a cabo, desde hace ya varios años, un numeroso grupo de interpretes españoles. Gracias a esta labor, partituras ocultas en nuestros archivos y bibliotecas van saliendo a la luz para que el público descubra y disfrute con nuestro legado musical. Rescatar la música del Barroco español significa poder disfrutar de fantásticas obras de gran brillantez, belleza y riqueza: una nueva visión de la música de cámara.

En este programa se incluye la música del maestro José de Nebra para soprano, dos violines y el acompañamiento del bajo continuo de chelo y clave. Además, sonarán otras dos obras de Diego Pérez de Camino y partituras instrumentales de otro compositor español del siglo XVIII: Vicente Basset.

Desde hace más de dos décadas, el trabajo de recuperación llevado a cabo por los musicólogos españoles, ha dado como fruto la reinterpretación y difusión de algunas joyas de la música religiosa española del siglo XVIII. En el caso de las obras recogidas en este programa el meritorio trabajo de recuperación y edición se lo debemos al musicólogo Raúl Ángulo y a la Fundación Gustavo Bueno. Daniel Pinteño (violín barroco) dirige Concerto 1700, un conjunto formado por Víctor Martínez (violín barroco), Esther Domingo (violonchelo barroco) y Asís Márquez (clave). Recientemente han sido galardonados con el Premio Circuitos FestClásica 2017 en la categoría Música Antigua.

Aurora Peña es fundadora e intérprete del grupo L'Arcàdia. En mayo de 2015, debuta en el Palau de les Arts con Carmina Burana.