Música y mensajes de concienciación hacen vibrar al festival Global Citizen Billie Joe Armstrong, cantante de Green Day, durante el Global Citizen. / AFP Cabezas de cartel como The Lumineers, The Chainsmokers, Big Sean y Green Day apoyaron la causa contra la extrema pobreza, las guerras o la carencia de recursos médicos EFE Nueva York Domingo, 24 septiembre 2017, 15:51

Las actuaciones de estrellas musicales como Stevie Wonder o los grupos The Killers y Green Day, así como los mensajes de concienciación para poner fin a la extrema pobreza hicieron vibrar este domingo al público del festival Global Citizen en Nueva York.

El evento, que se celebra cada año durante la Asamblea General de Naciones Unidas y atrae a unos 60.000 espectadores, llenó Central Park de gente joven que entre baile y baile se empapó de historias sobre el hambre, el VIH, el medio ambiente o los refugiados.

Entre cada concierto, actores y actrices, activistas, políticos nacionales e internacionales y representantes de los diferentes cuerpos de Naciones Unidas explicaron al público algunos de los desafíos globales y las metas de la ONU para atajarlos.

Las actrices Priyanka Chopra y Whoopi Goldberg, el actor Hugh Jackman o el deportista Serge Ibaka ejercieron de maestros de ceremonias en el escenario, donde se proyectaron mensajes de la ex primera dama de EEUU Michelle Obama y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ambos en defensa de la educación para mejorar el mundo.

Stevie Wonder fue uno de los artistas más esperados y cautivó a los asistentes con un discurso previo a su actuación, durante el que se arrodilló "por América" y animó a luchar contra el odio, la intolerancia y el sexismo, a la vez que invitó a "encontrar amor por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo cada día".

En el transcurso del festival, que comenzó con un sol de justicia y se alargó hasta que se hizo de noche, otros nombres destacados del activismo hicieron acto de presencia, como la primatóloga y activista Jane Goodall, que llamó a frenar la crueldad animal y cuidar el planeta para generaciones futuras.

Los niños desplazados de Irak

La cantante Demi Lovato también subió al estrado, pero en esta ocasión utilizó su voz para llamar la atención sobre los problemas de salud mental que afrontan, en concreto, los niños desplazados de Irak.

Y en primera persona, la yazidí superviviente de esclavitud por parte del Estado Islámico Shireen Ibrahim hizo una llamada a la justicia para esta comunidad, acompañada del embajador de Reino Unido ante la ONU, Matthew Rycroft.

En la parte más desenfadada del espectáculo neoyorquino, el grupo The Killers fue uno de los que arrancó más gritos del público, que se entregó con éxitos como "Mrs Brightside", "All these things I've done" o "Read my mind".

Cabezas de cartel como The Lumineers, The Chainsmokers, Big Sean y Green Day, que interpretaron sus hitos "American idiot" y "Wake me up when september ends", contribuyeron a la banda sonora de la jornada, para la que el edificio del Empire State se tiñó de rojo y blanco.