Cuatro cántabros buscan convertirse en el mejor rapero del norte de España

El Festival North Music de hip hop, que se celebrará este sábado en la Plaza de la Constitución de Maliaño, aspira a convertirse en el mayor evento de estas características en nuestra región. Los representantes de Cantabria hablan de su trayectoria en el 'freestyle' y analizan un evento que abrirá a uno de ellos las puertas del panorama nacional.

-¿Cómo conocieron el hip hop y se iniciaron en esta disciplina?

-RDP (David Pérez Revuelta): Como todo lo mejor que conoces en esta vida, de mera casualidad; en mi caso mi primer contacto con el rap fue gracias a mi hermano, que ya escuchaba algún artista. Años mas tarde, una fría tarde en Reinosa con mis amigos escuchando rap, nos animamos a improvisar sobre el ritmo, y algún iluminado me dijo: «Oye, pues no se te da mal». Y a partir de esa frase hace cinco años no he parado de rimar día tras día.

-Eloy (Eloy Rodríguez López): Con 10 u 11 años escuché en un canal de televisión la canción de Nach 'Efectos vocales' y me sorprendió muchísimo. A partir de ahí me dediqué a investigar mucho y más tarde empecé a escribir, tenía 13 ó 14 años pero las letras eran muy malas. En el 'freestyle' me inicié con 17 años por conocidos que improvisaban en mi ciudad. Ya conocía las batallas pero nunca me había atrevido a participar hasta que un día le eché coraje y aquí sigo, cuatro años después.

-¿Cómo ha sido su evolución como artista en la improvisación?

-Exfimo (Javier Fernández Martínez): Yo empecé en las batallas en la calle y en los parques y fue ahí donde me enganché a esto y fui creciendo. Después de la RedBull de 2017 paré un poco el ritmo pero he estado entrenando mucho para dar la campanada; noto que cada año tengo más experiencia y mi objetivo es llegar lo más lejos posible en esta disciplina.

-RMC (Diego Álvarez Martín): Mis comienzos fueron en el rap original, no en la improvisación. En aquella época hice muchos conciertos con HDR, un antiguo grupo que tenía. Más adelante conocí el arte de la improvisación gracias a Falcón y me llamo mucho la atención, así empecé también a practicarlo y así he seguido hasta el día de hoy.

-¿Cómo ve la progresión del 'freestyle' en Cantabria y en España?

-Eloy (Eloy Rodríguez López): A nivel regional, aunque estamos bastante lejos de las grandes potencias como pueden ser Madrid, Barcelona o Alicante, creo que ha habido una mejoría importante. Hay mucha gente que ha conseguido cosas destacadas como ser nacionales en eventos grandes. A nivel nacional, considero que España no es el país que mejor nivel tiene, que en mi opinión es Argentina, pero también creo que los mejores a nivel individual están aquí, como pueden ser Chuty, Arkano, Skone...

-Exfimo: Pienso que antes era más auténtico, porque cada vez es menos esencia y más postureo. Ahora mucha gente se cree experta cuando hace un año que llevan en esto, pero sí que es cierto que el nivel de la gente se ha incrementado mucho y que cada año mejora todavía más.

-¿Qué te parece el festival North Music? ¿Qué supone para esta música en Cantabria y en el norte de España?

-RMC: El Festival de North Music me parece un gran escaparate para muchos; es genial que te den oportunidad de conocer a muchos genios del norte de España que desconocía hasta que empezó está competición.

-RDP: Creo que es un trabajo increíble. No es nada fácil hacer clasificatorias regionales por todo el norte y reunir a dieciséis participantes de dichas zonas junto con seis raperos de mérito nacional en un mismo día y lugar. Este evento va a suponer un gran reconocimiento a todo el rap del norte, que en mi opinión está infravalorado. Para nosotros, los cuatro representantes cántabros que 'jugaremos en casa', supone toda una responsabilidad.

-Es uno de los finalista por Cantabria. ¿Cuál cree que es su punto fuerte? ¿Qué expectativas tiene de cara a la competición?

-RMC: Creo que mi punto fuerte es la respuesta si tengo un día bueno, porque esto es cuestión de trabajo, estado de ánimo y días sueltos. Aspiro a dar guerra en cada ronda y pasármelo bien. Luego, si además puedo hacer buen papel... pues perfecto.

-Eloy: Mis puntos fuertes son el ingenio y mi manera de ser en el escenario. Soy una persona que parece muy pasota o con una actitud que hace creer al rival que me estoy riendo de él, y eso puede llegar a frustrar. Mis expectativas en torno a la competición es ganarla. Consideraría un fracaso personal perder en la primera ronda, ya que creo que tengo el nivel para llegar bastante lejos.

-RDP: Ser finalista es un gran orgullo por poder representar a Reinosa en esta competición de nivel nacional. Si tuviese que resaltar un punto fuerte sería el 'flow', es decir, mi forma de rapear; para mi una batalla no es solo intentar «hacer daño» al rival (verbalmente hablando) ya que si nos ponemos en la situación de que ambos nos llamamos, por ejemplo, 'inútiles' rimando, si uno lo dice trabándose y yo lo digo con estilo, estaré por encima de él. Voy a la competición con la intención de disfrutarla como un niño, de rapear porque me gusta, de competir de forma sana y, a partir de ahí, el éxito llega por sí solo.

-Exfimo: Mi punto fuerte es que cuando hay mucha gente me crezco. Además de mi puesta en escena y mi descaro, el cual me hace confiar mucho en mi mismo, mi objetivo no es otro que dejar el título en casa.

-El jurado está formado por muchos de los mejores 'freestylers' de España. ¿Cuál es su favorito? ¿Por qué?

-RDP: La verdad es no tengo ninguno favorito. Todos tienen mi respeto pero me gustan muchos, cada uno destaca en una cosa distinta.

-RMC: Dudaría entre dos, Walls y Chuty, el primero es el que mas me representa porque tiene un estilo envidiable y rapea de perlas. Respecto a Chuty sobran las palabras, en mi opinión es el mejor 'freestyler' español, pura versatilidad, ingenio y actitud, una bestia del género.

-Eloy: Son todos grandes referentes, pero mi favorito es Chuty. Es una bestia total, capaz de destrozarte en segundos.