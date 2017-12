Depedro regresa este viernes a Cantabria M. de la Fuente El cantante dará un concierto en Santander acompañado por la banda local 'Fantini', que presentará su disco por primera vez en la ciudad PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 7 diciembre 2017, 19:42

¿Llenar una sala durante cinco noches seguidas? Sí, es posible. Depedro acaba de hacerlo en Madrid, en la sala Galileo Galilei. El cantante continúa la gira de su cuarto disco, 'El Pasajero' y regresará este viernes a Cantabria.

El sonido de Jairo Zavala, mezcla de influencias y fusiones de estilos diversos, le ha permitido crear un sello sonoro propio. Entre esa herencia musical está el trabajo en la que ha sido su banda durante muchos años, Calexico.

El disco que trae a Cantabria, grabado en Tucson (Arizona) por Greg Schumacher, llega tras tres años de pausa. Un parón obligado porque la inspiración también estaba tomándose un descanso, según explica. «En este tiempo he viajado mucho, he sido permeable a todo lo que me rodeaba y han vuelto las historias», dice este madrileño acostumbrado a recorrer el mundo.

El concierto Día: viernes 8 de diciembre Lugar: Emme Club (Casimiro Sainz, 10, Santander) Entradas: 12 euros previa y 15 euros en taquilla. Discos Cucos y wego.com

‘El Pasajero’ suena a música latinoamericana, a pop, a mestizaje. No en vano, su origen está en África. Senegal, donde Depedro pasó varias semanas trabajando en un documental, supuso el cambio en la mirada.

Hace apenas unas semanas, con su afán creativo en plena producción, lanzó el EP 'Acuérdate'. Siete temas que incluyen dos colaboraciones, una con Fuel Fandango que da título al disco, otra con Amparo Sánchez ('Somos Viento') y una versión del clásico de Aute 'Me va la vida en ello'.

El concierto de Depedro lo abrirá la banda Fantini, formada por los cántabros Carlos García Cortázar y Manu Quintanal. Está será la primera vez que actúen en Cantabria presentando su disco homónimo.