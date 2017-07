DeRobert And The Half Truths abren las Black Night Sessions 2017 Cinco conciertos se repartirán en cuatro semanas con destacadas voces de soul nacional e internacional PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Miércoles, 26 julio 2017, 19:53

“Cada día que abro mis ojos, asumo que puedo animar a la gente, a cualquier persona que se pone en contacto conmigo y necesita ser reconfortada de alguna manera”, dice DeRobert Adams. Desde 2007 viene haciendo algo mucho más serio que las anteriores melodías pegadizas para bailar en el Medio-este americano. Su potente groove funky ha sido fundamental para relanzar el soul en una de las mecas musicales por excelencia; Nashville.

Esta noche hará una demostración práctica en Santander. Será en El Almacén de Little Bobby (21.00 horas) y servirá como apertura del ciclo Black Night Sessions 2017. Los Huesos de Portobello han elegido una cuidad selección de artistas para las cinco noches en las que el soul será caballo ganador.

El americano de sonrisa generosa y presencia arrolladora llega con su banda, The Half-Truths, formada por el guitarrista Andrew Muller, una notable sección de metales compuesta por Vernon James (saxo tenor), Andrew Hagen (saxo tenor) y Charles Ray (trompeta), el batería Nick Devan y el bajista Dave Singleton. Estos dos últimos son, además, los fundadores del sello G.E.D Soul Records, con los que terminaría grabando su primer álbum en 2010 tras una amplia lista de EP´s.

Buena parte del sonido ese disco, 'Soul in a Digital World' es una infusión de gospel de Memphis, con el toque propio de los estudios Muscle Shoals de Alabama en los años 50, el estilo crooner de Philadelphia y los sabores exóticos de la Costa Oeste. Hay incluso influencia del reggae y filtros dub.

La temática que aborda queda clara en los títulos de sus canciones: 'The Joy' (La Alegría), 'The Feel' (El sentimiento), 'The Dole' (El desempleo) o 'Take me out of the dark' (Sácame de la oscuridad), exploran las relaciones con el entorno y consigo mismo. Un entorno que le sitúa en los suburbios de Tennessee, donde comenzó cantando en el coro de la iglesia de Covington. Un Solomon Burke actual. Con la oposición de su familia, Adams viajó a la ciudad universitaria de Murfreesboro para comenzar a estudiar y orientar su carrera hacia donde quería. Para lograrlo, y como es habitual en muchos quejidos soul alimentados de realidad, tuvo que buscarse la vida. Fue repartidor de pizza para poder pagar el alquiler y mantenerse a flote antes de dar el salto como vocalista con proyección.

Este planteamiento no cambiaría con la salida de 'I´m triying', su segundo LP publicado en 2014, fruto de dos años de gira pateando escenarios, con un presupuesto limitado y una exitosa campaña de crowdfunding. No hay adornos: lo suyo es aspereza y producción sin trucos. Unido a su voz, el lote completo ha convertido a De Robert and The Hald-Truths en exponentes destacados del soul de Nashville.

Tras su concierto de esta noche, la sala acogerá el resto de citas. Mañana será el turno de la joven promesa Nora Norman (22.00 horas). Le seguirá el día 3 de agosto la explosiva Shirley Davis acompañada por The Silverbacks. Otra mujer ocupará el cartel del 10 de agosto; desde Chicago, Velma Powell & Bluedays. El cierre de este ciclo exquisito y potente correrá a cargo del crisol cultural de Cosmosoul con la presencia especial de la cantante guineana Astrid Jones.