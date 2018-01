Eric Clapton: «Me estoy quedando sordo y mis manos apenas funcionan» Clapton, en una imagen de 2016. / Neil Hall (Reuters) «Espero que la gente venga y me vea, quizás más porque soy una curiosidad», explica en la BBC sobre sus problemas para tocar en directo R. C. Viernes, 12 enero 2018, 03:00

Los años más difíciles de Eric Clapton van a ser recordados en un documental llamado 'Life in 12 bars' que se estrenará en Reino Unido este fin de semana. «Cada día bebí más de lo que puedas imaginar, especialmente vodka», recordó en una entrevista concedida a la BBC durante la promoción. «Bebí como un alcohólico cada noche, vivía en un pueblo en el que la gente bebía mucho, aunque regresaban a casa y no continuaban», rememeró el guitarrista británico.

Pero quien fuera miembro de Cream y The Yangbirds ahora sufre otro tipo de problemas. «Lo único que me preocupa a mis 70 años es poder ser prolífico, es decir, que me estoy quedando sordo, tengo tinnitus (una dolencia por la que se escuchan ruidos y zumbidos dentro de la cabeza) y mis manos apenas funcionan», reconoció el hombre al que bautizaron como 'mano lenta' por su manera de tocar la guitarra eléctrica. «Espero que la gente venga y me vea, quizás más porque soy una curiosidad. Es increíble para mí seguir aquí», insistió sobre sus conciertos en directo programados para julio.

El artista de la Stratocaster reconoce que para él es importante poder seguir tocando en conciertos aunque pueda seguir grabando discos. «Cuando era joven éramos capaces de ir a los clubs y los pubs y hacer que sonara bien, en el estudio es más como un microscopio; los ingenieros quieren aislar cada instrumento y yo quiero trabajar como si estuviera en un club», comparó.

Por otra parte, el músico asegura que actualmente una de sus mayores inspiraciones es la música india. Mantiene una mentalidad abierta pero no ha olvidado a sus grandes referentes: «Fue muy grande tocar con Buddy Guy y BB King porque me trataron como un compañero, como a un igual y fue un gran honor y un privilegio».