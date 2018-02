Escenario Santander retrocede a los años 80 con la música de ABBA Blas Cantó estará mañana en Santander en un concierto organizado por Vodafone. / DM La sala del Parque de Las Llamas, que acoge hoy el tributo a la mítica banda sueca, recibe mañana a Blas Cantó en un concierto sólo para clientes de Vodafone ROSA RUIZ Santander Viernes, 23 febrero 2018, 08:33

Con más de trescientos millones de discos vendidos, ABBA es, sin duda, uno de los grupos musicales más exitosos de todos los tiempos. En los años 70 y 80 el cuarteto sueco El cuarteto sueco, formado por Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, reinó en las listas de música pop con sus melodías pegadizas y su sonido propio, caracterizado por las armónicas voces femeninas y la fórmula de producción ‘wall of sound’. Sus canciones: ‘Chiquitita’, ‘Waterloo’, ‘Dancing Queen’ o ‘Mamma Mía’ están bien presentes en la memoria colectiva de diferentes generaciones. Hoy en día siguen vigentes gracias a diferentes espectáculos musicales, recopilatorios y homenajes. Uno de ellos se podrá ver esta noche en Escenario Santander y lleva por título ‘ABBA, The new experience’.

Los directos Escenario Santander Hoy, viernes, ‘ABBA The New Experimente’. Tributo a la banda sueca que marcó la banda sonora de la generación de los 70 y los 80. A las 21.00 horas y mañana, sábado, concierto de Blas Cantó, dentro de los Vodafone Yu Music Shows. Acceso a la sala sólo con invitación. A las 21.00 horas. Los Picos W. B (Liérganes) eñora Robinson presenta su nuevo disco hoy a las 22.00 horas.

Según señalan desde la sala, su objetivo es contribuir a difundir los éxitos del grupo sueco con un espectáculo lleno de calidad, elegancia y la magia con la que conquistó las listas de éxitos y los corazones de varias generaciones. Para ello presentará un espectáculo de dos horas con toda su magia y canciones.

La fama de ABBA, considerada un icono de la cultura pop global, no fue el resultado de su carisma sino del talento melódico y vocal de sus integrantes, plasmado en docenas de canciones inolvidables que mezclaban folk, pop, rock, disco y música clásica.

Escenario Santander también recibirá mañana sábado a Blas Cantó. Será en un concierto muy especial para presentar su nuevo disco dentro de la gira de los Vodafone Yu Music Shows. Para conseguir las invitaciones, los clientes de Vodafone deberán entrar en www.vodafoneyumusicshows.es y registrarse con su número de teléfono. Cada entrada será doble, de forma que el cliente de Vodafone podrá asistir al concierto con un acompañante.

‘In your bed’ y ‘Drunk & Irresponsible’ son los dos primeros singles de este nuevo trabajo que sirven de aperitivo para lo que está por llegar, con ritmos bailables, pegadizos y seductores que abren camino al ex componente de Auryn.

En Liérganes

En Liérganes, Los Picos W. B. reciben hoy a los alicantinos Sra. Robinson. Desde su primer larga duración, ‘Nada en la Nevera’ ((Visualsonora, 2008) el grupo ha recorrido muchos kilómetros llevando su música por toda la geografía española. Canciones enérgicas, sinceras... Puro rock&roll que va atrayendo a un buen número de seguidores. Ya han pasado varios meses desde que Sra.Robinson se metió en Reno Estudios (Madrid) a grabar su tercer disco, ‘Nada mejor’ que esta noche presentarán en la sala de Liérganes en el que supone regreso a Cantabria.

El grupo nació en 2001 y tuvieron que pasar varios años, muchos kilómetros, distintas maquetas en directo y estudio y algún que otro cambio en la formación hasta que el sonido de la banda se perfiló y presentó ese primer álbum que les catapultó como una de las apuestas del rock clásico americano hecho en España.