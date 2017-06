«Escribimos canciones para encontrarnos con el público en directo» El grupo donostiarra estará el 23 de julio en Santander para ofrecer el concierto solidario del Música en Grande PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Viernes, 30 junio 2017, 09:45

Con el jet lag en el cuerpo, pero sin fallar a su cita, La Oreja de Vang Gogh ha estado en Santander para presentar el concierto solidario del festival Música en Grande. El próximo 23 de julio, serán los donostiarras quienes protagonicen el espectáculo cuya recaudación irá destinada a la Escuela Infantil Marqués de Valterra de Santander.

'El planeta imaginario' es el último disco de Leire Martínez (voz), Pablo Benegas (guitarra), Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Hariz Garde (batería). Un paso adelante en cuanto a temática, que aborda temas sociales y que ha crecido en paralelo a la gira ininterrumpida de los últimos años.

–¿Cómo llevan el ritmo de su repleta agenda?

– La verdad es que estamos felices. Hemos arrancado en América y llevamos casi dos meses tocando allí. Va a ser todo el año así; viajando, tocando canciones que al final es lo que queremos; tener ocasiones para encontrarnos con el público en directo y ver las caras y la emoción que sólo se viven en un concierto. Para eso escribimos las canciones.

– ¿Y cómo se viven cosas como agotar las entradas en Dallas?

– ¡Ha sido sorprendente!. Lo hemos vivido como si fuera la primera vez, con la ilusión de la sorpresa que te sobreviene. Se habían hecho giras en Estados Unidos, pero volver a hacerlo de nuevo, tan larga tantas ciudades, lo vives con ilusión.

– ¿Qué hay dentro de ‘El Planeta Imaginario’?

– Es nuestro disco con más fondo y trasfondo. Hemos intentado ir más allá sobre todo en la temática. Quizá es menos directo pero más instrospectivo. Uno de esos discos para darle tiempo e ir descubriendo cosas. Creemos que los que logran pellizcarte son los que se quedan durante más tiempo.

"Es la edad y la experiencia lo que ha hecho de ‘El Planeta Imaginario’ el disco con las letras más emocionantes de todos"

– Plantear ese tipo de escucha en un momento de consumo de la música con tanta inmediatez, ¿es un reto?

– Puede ser. Como el tiempo que hemos tardado en escribirlo. Las cosas van por otro lado, a otra velocidad. Se degustan de otra manera, pero por la perspectiva y los años, no tenemos otra meta más que disfrutar de la música y de lo que hacemos. Eso te da tranquilidad para hacer las cosas y hemos optado por hacerlo de la mejor manera que pensábamos. La gente está entendiéndolo, conecta y se valora.

- Ese proceso ha llevado casi seis años desde su trabajo anterior

– Realmente el proceso ha sido similar. Solemos tomarnos el tiempo que requieren las propias canciones. Cada disco nos cuesta más que el anterior pero por un tema de exigencia y ambición propia. La forma en la que hemos querido tratar las cosas de las que hablamos, nos ha llevado más tiempo. Y en medio hemos tenido una gira de tres años por Latinoamérica. Hemos querido contar muchas cosas desde el planteamiento más minucioso, más justo para nosotros y que mejor tratara lo que queríamos decir.

– Uno de los cambios es que se adentran en temas de calado social

– Logicamente los temas que tratamos cada vez son un poco más ambiciosos. Es algo que no nace ahora. Siempre nos han inquietado cuestiones más allá del amor y de lo habitual en el pop, pero hasta la última etapa no nos habíamos sentido seguros para plasmarlo en nuestras canciones y meternos en camisas de once varas. Supongo que es la edad y la experiencia lo que ha hecho de ‘El Planeta Imaginario’ el disco con las letras más emocionantes de todos.

- Tras 20 años de carrera, han madurado ustedes y también su público. ¿Perciben un cambio generacional?

– Sí, hay gente que ha crecido con nosotros. Desde que empezaron siguen acompañándonos en este viaje y hay muchos que vienen con sus hijos; les han metido el gusanillo de la música y es una maravilla. Hace ilusión que se vayan pasando el testigo y vengan todos a la vez incluso.

– Para quienes se dedican a la música, que por fin haya bajado el IVA de los espectáculos será una gran noticia

– Ayer nos llegó la noticia de que ya estaba en el BOE y estamos felices. Todo lo que lleve a facilitar los accesos a un concierto, a hacerse con una entrada de forma menos costosa, nos ayuda a todos.