las otras vacaciones de verano

De norte a sur, de este a oeste… España se ha convertido en la tierra de los festivales. Tanto que ya hay quien se pregunta si no estaremos ante la enésima burbuja. De momento, las buenas cifras avalan un sistema más que asentado. Los festivales más longevos cuentan con más de veinte ediciones a sus espaldas, mientras que los de nuevo cuño ganan adeptos, se consolidan e incluso agotan todas sus localidades y abonos. Según el último anuario de la Asociación de Promotores Musicales, la música en vivo, y esto engloba el conjunto de conciertos en nuestro país, creció el 20% entre 2016 y 2017, desde los 223,2 hasta los 269,2 millones de euros. Pero el montante no ha parado de subir desde 2014. Y otro dato: en 2016, año en que se celebraron más de 850 festivales de música en España, el número de espectadores de este tipo de eventos creció un 15% respecto al año anterior.

Lo cierto es que los festivales se han convertido en una suerte de parque de atracciones para un consumidor que se mueve entre los 30 y los 45 años. Por eso a menudo son cabeza de cartel bandas y artistas que fascinaron en los años noventa a unos adolescentes que entonces no tenían dinero para asistir a más de uno o dos conciertos al año. Y, como tal, los festivales protagonizan también parte de las vacaciones estivales: el consumidor se reserva unos días de las mismas para acudir a su evento de cabecera. «Hay mucha gente que organiza sus vacaciones en función de los festivales que va a tener», corrobora Emanuel Pérez 'Gato', bajista de Izal. Reconoce que hay muchos más festivales ahora que cuando la banda comenzó, pero niega que exista una burbuja: «No hay nada malo en que haya un festival cada 40 kilómetros. Se fomenta la música en directo y eso es perfecto», concluye. Santi Balmes, líder de Love of Lesbian, tiene una opinión algo más negativa, aunque reconoce que «durante muchos años» se han beneficiado de la proyección que dan los festivales. «Fuimos capaces de congregar a la gente y de saber montar los conciertos que demostraran un poco quiénes somos», explica.

En este especial repasamos las citas de este verano, opinamos sobre las bandas y artistas que no te puedes perder, charlamos con los grupos que más festivales recorrerán en la temporada estival y te mostramos a qué eventos puedes acudir con el dinero que tienes.

Del 30 de mayo al 3 de junio - Barcelona

Con 17 ediciones a sus espaldas, regresa el festival más consolidado de nuestro país. El Primavera Sound 2018 arranca este miércoles 30 en el Parc del Fòrum de Barcelona y volverá a deleitarnos con un cartel sólido y con identidad hasta el próximo 2 de junio. El Primavera Sound 2018 llega sin grandes sorpresas, con un cartel muy similar año tras año pero con la impronta vanguardista que le caracteriza, dejando siempre espacio a géneros alternativos y al futuro. Esta nueva edición cuenta con Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave & The Bad Seeds, The National y Lorde como cabezas de cartel y acompañados de nombres destacados como Migos, A$AP Rocky, Belle And Sebastian, The War On Drugs o Chvrches, entre otros.

A modo de calentamiento, el miércoles podremos dar los primeros saltos con el pop osado y la poética propia de unos Belle y Sebastian, convertidos ya en todo unos clásicos modernos, y con la experimentación de Spiritualized. Pero será a partir del jueves cuando el Primavera Sound empezará a ponerse serio con la actuación de dos de los grandes platos fuertes con los que cuenta el cartel de esta edición: Bjork y Nick Cave & The Bad Seeds. La islandesa, la artista multidisciplinaria por excelencia, pisará por primera vez el escenario de este festival. En el caso del segundo, presentará por fin en nuestro país su catártico 'Skeleton Tree' en directo. The War On Drugs, Chvrches, Fever Ray, Warpaint o Unknown Mortal Orchestra serán otros de los nombres señalados en la programación del jueves del festival barcelonés.

El viernes será el turno de The National y Migos como cabezas de cartel. Dos propuestas bien diferenciadas, los primeros vuelven al Primavera con su sonido íntimo y melancólico lleno de matices sonoros que los deja a medio camino entre el rock independientey la americana. Los segundos, sirven como avanzadilla de la apertura al hip-hop que se espera en esta edición, con sus versos y ritmos tan próximos al trap. Para completar la jornada tenemos citas tan llamativas como Mogwai, Haim, Father John Misty o Arca.

Para cerrar esta edición del festival, los organizadores han reservado a Arctic Monkeys, Lorde y A$AP Rocky. El cuarteto de Sheffield dará su primer concierto en España para presentarnos su último álbum 'Tranquility Base Hotel & Casino', el lado más clásico y calmado de la banda. En el caso de la segunda, se podrá disfrutar de la actuación de una artista que ha sabido unir perfectamente lo comercial con lo artístico en su trabajo 'Melodrama', uno de los mejores álbumes de 2017. Con A$AP Rocky y sus rimas y bases contundentes, se confirma que el hip-hop es uno de los géneros estrellas de esta edición. Lykke Li, Beach House, Grizly Bear o Slowdive, serán otros de los nombres a destacar en la última jornada del Primavera Sound. Por Álex Sánchez

Del 14 al 16 de junio - Barcelona Mucho más que electrónica

Hacerse un hueco en el mundo de los festivales de la música electrónica no es sencillo. Ante el empuje de las producciones en Francia, la competencia británica de las playas y las posibilidades transatlánticas en Estados Unidos el proyecto español tuvo que mantener su inercia inicial para conseguir un puesto reconocido. 25 años después, lo ha conseguido y ha extendido sus redes hasta lograr exportar su resultado en forma de tentáculos a Islandia, Asia y Sudamérica. Para ello, lo que mejor le ha sentado es servirse de su reputación para crear una fidelidad que arrastra a unos seguidores que empiezan la compra masiva de entradas antes de conocer el cartel, algo sólo reservado a los mejores certámenes del mundo.

Para la edición de 2018 se ha apostado por grupos de gran renombre como Gorillaz, LCD Soundsystem o Thom Yorke (sin su Radiohead). Esos nombres ya de por sí servirían como gran reclamo para cualquier festival popular. Pero además, completa la carta para los exquisitos con Alva Noto y Ryuichi Sakamoto, el veterano Bonobo, la pujante Diplo, la carismática cantante flamenca Rosalía o la incógnita de si Valtònyc podrá acudir. Todos se mezclarán con los ritmos y melodías de la electrónica que hacen bailar en el Sónar de día, de noche, al amanecer y al atardecer.

Tendrán que coger el relevo de inesperados grupos que sorprendieron por la capacidad del Sónar para que formaran parte de sus 25 años de una historia que comenzó en la playa. Por la cita barcelonesa, los Beastie Boys rapearon por su derecho a fiesta, los legendarios Kraftwerk desplegaron su espectáculo estético-musical, New Order exhibió su lunes triste, Underworld movió los pies de los asistentes y Björk encandiló a todos con sus hipnóticas creaciones. Todos contribuyeron a agrandar una reunión en torno a la música electrónica que se ha convertido en una cita ecléctica con invitados que enriquecen todo el panorama. «Para mí, Sónar es ante todo una gran aventura humana y cultural, creada por personas muy especiales para mí, con quien siempre he tenido un vínculo particular, incluso cuando no estaba programada en el 'line-up' (cartel). Estoy segura de que nunca hubieran imaginado que su pequeño bebé crecería tanto y se volvería tan popular en todo el mundo, pero yo nunca dudé de que sería así», resume la artista Miss Kittin en una entrevista en la web del festival. Por Javier Bragado

12 al 14 de julio - Madrid El cartel del año

Queens of the Stone Age fue la primera de las confirmaciones del Mad Cool 2018. El pistoletazo de salida de una larga lista que, tanda tras tanda, ha ido agotando todos los cumplidos posibles hacia un cartel que sitúa a Madrid en la escena internacional festivalera con mayúsculas. Pearl Jam, Arctic Monkeys, Jack White, Depeche Mode y los ya citados Queens of the Stone Age son solo las primeras líneas de esa larga lista de un festival que se celebrará entre el 12 y el 14 de julio con cambio de recinto, pasando de la Caja Mágica al IFEMA-Valdebeba.

Esta tercera edición viene con un espectacular cartel que para muchos se lleva la corona del lineup del año, colocándose a la altura de festivales como Coachella y Glastonbury. La jornada inaugural del jueves 12 promete ser el día grande con Pearl Jam a la cabeza, en el que será el primer concierto en Madrid de la banda liderada por Eddie Vedder desde su última actuación en 2007. Tras ellos, encontramos figuras tan destacadas como Tame Impala, la banda de rock psicodélico más importante de los últimos años; Kasabian, con una trayectoria plagada de hits como 'Fire', Underdog' o 'Club Foot'; Justice, uno de los referentes de la electrónica francesa; o Post Malone, una de las estrellas internacionales más exitosas de los últimos años. Y aún quedarán momentos importantes con grupos como MGMT, Fleet Foxes, Eels o Yo La Tengo. Entre unos y otros harán del jueves una jornada de inauguración espectacular.

El viernes 13 el nivel no bajará con Arctic Monkeys o Jack White como grandes reclamos. Los primeros, llegarán a Madrid para presentar su nuevo nuevo álbum: 'Tranquility base hotel & casino', que se ha convertido en el vinilo más vendido de los últimos 25 años en Reino Unido. El segundo, vuelve con un setlist que recorrerá toda su trayectoria en solitario y abordo de The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather. El viernes además se podrá volver a los 90 por unas horas con grupos como Massive Attack, quienes reinventaron la cultura de club gracias a himnos como 'Unfinished Sympathy', 'Teardrop' o 'Paradis Circus'; o con Alice In Chains, una de las bandas fundacionales del sonido grunge de Seattle. La oferta continuará con Franz Ferdinand (ya clásicos de los festivales españoles), Snow Patrol, At The Drive In o James Bay, una de las figuras más exitosas de su generación.

La última jornada contará con Depeche Mode y Queens of the Stone Age como cabezas de cartel. Los británicos repasarán sus casi cuatro décadas de carrera en el que no faltarán hits como 'Just Can't Get Enough, 'Personal Jesus' o 'Enjoy the Silence'. Los californianos de Queens of the Stone Age descargarán su sonido stoner sobre el escenario del Mad Cool, con el que han conseguido hacerse un nombre en la historia del rock and roll contemporáneo. Y para que el cierre del festival sea por todo lo alto, el festival nos guarda otra tanda espectacular de nombres con Nine Inch Nails, el grupo de rock industrial más importante de todos los tiempos; Dua Lipa, estrella internacional con su explosivo éxito 'New Rules' o Jack Johnson. Y todavía quedará tiempo para disfrutar de artistas tan interesantes como Black Rebel Motorcycle Club, Portugal. The Man, Wolf Alice o Rag'n'Bone Man, entre otros.

Mad Cool cuenta con un cartel tan espectacular para su tercera edición que en su pretensión de ser el festival más grande de España han conseguido situarse como uno de los festivales más destacados del mundo. Madrid cuenta al fin con un nombre en la escena internacional festivalera. Por Álex Sánchez

12 al 14 de julio - Bilbao Ecléctico y poderoso

Entre el 12 y el 14 de julio se celebrará el BBK Live en Bilbao. El festival enfila este año su decimotercera edición y lo hace con un cartel ecléctico y poderoso en el que destaca, sin duda, el viernes, un día en el que se hace complicado discernir cuál es realmente el cabeza de cartel. Nosotros nos hemos quedado con The Chemical Brothers, artífices de temazos como 'Hey Boy Hey Girl', 'Go' o 'Galvanize' y los responsables de que en los noventa la música electrónica llegara a las masas -su puesta en escena acostumbra a ser espectacular- pero es que ese mismo día comparten festival con el pop sintético y electrónico de The XX y el furioso shoegaze de los recuperados My Bloody Valentine. Antes, uno se puede asomar al concierto de David Byrne, fundador de Talking Heads, dejarse mecer por el dance punk de los Friendly Fires, divertirse con las ácidas letras de Carolina Durante o romperse en dos con la frenética apuesta electrónica de Sophie.

Pero no solo del viernes vive el BBK Live. Florence + The Machine serán el grupo de relumbrón del jueves, con permiso de unos Alt-J que ya a su paso por el MadCool el pasado año sembraron más dudas que aciertos. La banda liderada por Florence Welch, la diva de prodigiosa voz, llegará a la ciudad con un nuevo disco bajo el brazo, 'High As Hope'. También desfilarán el jueves Childish Gambino (alter ego de Donald Glover sobre los escenarios), de actualidad por el polémico videoclip de 'This Is America), Cigarretes After Sex, Bomba Estéreo, Rural Zombies, Ed is Dead y unos más que imprescindibles Parquet Courts, entre otros.

Gorillaz -el proyecto más experimental de Damon Albarn-, Noel Gallagher's High Flying Birds, Benjamin Clementine, Hot Chip Megamix, Las Odio y Triángulo de Amor Bizarro ponen la guinda en la jornada final de un festival que seguirá teniendo en Basoa su apuesta por la electró llegaránica con mayúsculas: John Talabot, Modeselektor, Hunee y Dekmantel Soundsystem son solo algunos de los invitados. Por Iker Cortés

19 al 22 de julio - Benicasim El preferido de los británicos

El Festival Internacional de Benicasim (FIB) tendrá lugar del 19 al 22 de julio. Junto con el ya extinto Doctor Music Festival, que el año que viene celebrará una edición conmemorativa, abrió la senda de este tipo de eventos en España y lo hizo apostando fundamentalmente por bandas españolas de pequeños sellos independientes.

Desde hace años -va por su vigesimotercera edición-, es el preferido de los británicos. No en vano, dos de los cabezas de cartel vienen de las islas: la electrónica pop de los Pet Shop Boys y el pop rock de todo un bocazas como Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, ahora con una flamante carrera en solitario -su primer larga duración ha sido muy bien recibido por crítica y público-. Se subirán al escenario el sábado y el domingo, respectivamente, mientras que el jueves y el viernes serán el rapero texano Travis Scott y la banda de Las Vegas The Killers quienes lleven el peso del festival. Por el camino, clásicos del mercado festivalero español como Izal, Rusos Blancos, Toundra, Dorian o The Parrots; pop y rock como el que practican The Kooks, Belle & Sebastian o The Charlatans; rock más alternativo como el de Wolf Alice y garajero como el de The Vaccines y el indie más bailongo de la mano de Two Door Cinema Club, responsables de esos dos llena pistas que son 'What You Know' y 'I Can Talk'. Mención especial para Eric Prydz, genio sueco de la electrónica en el que se han inspirado artistas como el malogrado Avicii. Resulta imprescindible escuchar 'Opus' y volar. Por Iker Cortés

