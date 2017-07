Los fuegos lucirán este lunes en la segunda playa de El Sardinero Los fuegos artificiales, en la segunda playa de El Sardinero.. / Daniel Pedriza El espectáculo, que comenzará a las 23.00 horas, coincidirá con los directos de Vanesa Martín e India Martínez en La Campa JOSÉ CARLOS ROJO Santander Domingo, 23 julio 2017, 19:36

Cada año los fuegos artificiales se convierten en uno de los máximos atractivos de las fiestas. Y los de este lunes en la segunda playa de El Sardinero volverán a congregar seguro a centenares de personas alrededor. Tal vez el estruendo de las explosiones en el cielo se mezclen con los directos con los que Vanesa Martín e India Martínez despedirán esta novena edición del festival Música en Grande en la Campa de la Magdalena, donde también actuará la cántabra Menhai.

En este último día, las puertas del recinto abrirán a las 20.30 horas y, media hora después, llegará el turno de Carmen Bartolomé, una cantante y compositora de folk-rock cántabra más conocida por su nombre artístico, Mehnai.

Tras su disco debut, "Grab it while it's hot" (2011) y su segundo trabajo "Trust Freebird" ,y actualmente, y con su nueva formación, se encuentra en pleno lanzamiento de su tercer disco, algunas de cuyas canciones podrán escucharse en su actuación en La Magdalena.

India Martínez, en una foto promocional. / DM

A partir de las 22.00 horas subirá al escenario India Martínez, con el cóctel de flamenco y pop que ha convertido a la cantante andaluza en una artista de referencia.

"Te cuento un secreto", que se publicó el pasado octubre, es el séptimo álbum de estudio de India Martínez y fue número uno en ventas en su primera semana.

Los premios

Con un Premio Goya, tres nominaciones a los Grammy Latinos y tres Discos de Platino en su haber, es una de las jóvenes artistas con mayor proyección.

India Martínez ha colaborado con artistas nacionales e internacionales como Enrique Iglesias, David Bisbal, Manuel Carrasco, Raphael o Estopa.

Y también ha colaborado con Vanesa Martín, quien le dará el relevo en el escenario de la Campa a partir de las 23.30 horas, en lo que será la última actuación de Música en Grande 2017.

La popular cantante y compositora andaluza cuenta con una amplia y exitosa trayectoria musical y lanzó el noviembre del año pasado "Munay", su quinto álbum de estudio.

Con su gira anterior consiguió pisar escenarios míticos como el Teatro Real de Madrid, el Teatro Romano de Mérida, el Club Sant Jordi en Barcelona o el Barclaycard Center de Madrid, en donde reunió a más de 9.000 personas.

Las entradas están a la venta en la página oficial del festival -www.musicaengrande.es- y en la plataforma de El Corte Inglés, a un precio de 30 euros (25 en venta anticipada) y de 100 para las VIP.