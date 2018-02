La Fuga presentará su último disco en Escenario Santander el 3 de marzo El grupo reinosano repasará también sus 20 años en la música DM . Santander Domingo, 18 febrero 2018, 17:10

La Fuga presentará su último disco, 'Humo y Cristales', el próximo sábado 3 de marzo en Escenario Santander, donde este grupo de rock reinosano repasará también los temas más destacados de su carrera de más de veinte años en la música.

El concierto comenzará a las 21.30 horas, con un precio de 18 euros en taquilla, y contará también con la presencia del grupo A Paso de Vaquero, según ha informado Escenario Santander en un comunicado.

Tras cuatro años de silencio, 'Humo y Cristales' salió a la venta el 10 de noviembre y vio la luz en Edición Especial limitada junto a los 2CD+DVD en directo 'Mientras Brille La Luna'.

En su noveno trabajo de estudio, La Fuga ofrece diez nuevas canciones, decenas de fotografías y el repaso, sobre el escenario, a una dilatada trayectoria.

Pedro (voz y guitarra), Nando (guitarra) y Edu (batería), con más de 900 conciertos a sus espaldas en una decena de giras y 10 discos publicados, siguen en 'Humo y Cristales' la línea de esta formación, en un trabajo discográfico que encierra una versión rejuvenecida del clásico tema de Luz Casal y Pancho Varona, 'No Me Importa Nada'.