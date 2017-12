Glam Skanks y su glam rock, este viernes en Santander

Glam Skanks aterrizan por primera vez en Europa para presentar en directo 'Glitter City' (Unison Music Group, 2016). El sonido y la puesta en escena de este combo angelino es un flash back colorista con guiños al glam y el hard rock de los 70.

Desde los New York Dolls, The Sweet, Aerosmith, Kiss o Alice Cooper al Bowie de principios de los 70, Slade, T-Rex o Suzie Quatro. Las cuatro se declaran admiradoras confesas de Joan Jett and The Runaways, y pueden contar que Cherri Currie ha contado con ellas como grupo de directo.

El concierto Día: Viernes 1 de diciembre Lugar: Sala BNS [Avda. Reina Victoria 46, Santander] Hora: Apertura 21.00 h - Concierto 21.30h Entradas: Anticipada 12€ - Taquilla 15€. Anticipada en Santander: S.O.F. [Calle Cubo, 1]. En internet: entradas.liberbank.es [+gastos de distribución]

Dentro de su corta y ecléctica trayectoria, Ali Cat (voz), Veronica Volume (guitarra), Millie Chan (bajo) y Cassie (batería), han compartido tours por Inglaterra y Estados Unidos junto a Adam Ant, han sido también la banda de directo de Alice Cooper, y acumulan anécdotas como haber grabado y tocado en directo junto a Johnny Depp en más de una ocasión.