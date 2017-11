La gran fiesta de Mecano En el escenario, una pantalla con la letra de la canción y los animadores. En la pista, el público lo da todo. / DM Escenario Santander acoge mañana un nuevo espectáculo de animación 'sing-along' en el que el público no dejará de cantar y bailar ROSA M. RUIZ SANTANDER. Jueves, 2 noviembre 2017, 08:25

Las canciones de Mecano han marcado a un buen número de generaciones y son, además, un reclamo en la mayor parte de los karaokes de este país. Hace 25 años que Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano iniciaron caminos distintos pero sus temas: 'Me colé en una fiesta', 'Maquillaje', 'Hijo de la luna', 'Cruz de navajas' o 'Me cuesta tanto olvidarte' siguen siendo una parte muy importante de la banda sonora de este país. Todas esas canciones y alguna más volverán a sonar mañana viernes en Escenario Santander, durante un espectáculo original en el que el que el público tiene un papel fundamental. El formato es novedoso pero ya está teniendo un gran éxito en esta país, se llama 'sing-along' y podría definirse como una karaoke gigante con un grupo de bailarines y cantantes que desde el escenario acompañan la proyección de los vídeos mientras animan a los espectadores a bailar con improvisadas y divertidas coreografías. Lleva por título 'Sing Along Mecano. The Show' y a Santander llega de la mano de La Trope Produce, quien además de este espectáculo está girando por toda España con la proyección de películas musicales como 'Grease', 'Mamma Mía', 'Dirty Dancing', 'Rocky Horror Picture Show' o 'La La Land...'con el mismo formato de animación en el que las canciones se proyectan con sobretítulos para que el público pueda cantarlas fácilmente. A estos la compañía suma también otros montajes sólo con canciones como el que mañana estará en Santander.

El Montaje Título ‘Sing-Along Mecano. The show’. Espectáculo Canciones de Mecano y animadores animarán al público a cantar y bailar. La producción es de La Tropa. Lugar Escenario Santander, en el Parque de Las Llamas. Fecha Mañana, viernes, a partir de las 21.00 horas.

El esquema es el mismo en todos los espectáculos: Al llegar al teatro, los espectadores serán recibidos en el 'photocall' de entrada donde podrán hacerse fotos con los actores, caracterizados, en este caso, de los componentes de Mecano. También allí podrán conseguir el kit de participación, con objetos que se utilizarán durante el show, que incluyen elementos que por un lado sirven para caracterizarse y, por otro, se utilizan para interactuar con los animadores.

Antes del comienzo, los actores y bailarines enseñarán al público estribillos y coreografías y explicarán cómo utilizar el kit de participación. Y durante el espectáculo, les acompañarán con las canciones y bailes que han enseñado en la animación inicial. Todo para convertir el pase en una experiencia única e irrepetible. En el escenario estará Eider Esnaola, actriz, cantante y directora artística del espectáculo. Según explica, el show no podría ser posible sin la participación del público y por su experiencia -lleva desde 2014 trabajando en estos espectáculos- la diversión está asegurada.

Ella, que es guipuzcoana y que completó sus estudios de Arte Dramático en Madrid y también es cantante, es la primera sorprendida con el éxito de este tipo de montajes. «Empezamos con el musical del 'Greese' y solo estábamos dos animadores en el escenario que solo salíamos en los números musicales de la película. Ahora somos ya un buen número de bailarines los que hacemos de nexo entre el público y la pantalla y solo dejamos el escenario en dos ocasiones».

Los cántabros ya vivieron la experiencia del 'sing-along' el año pasado con la proyección en el Palacio de Festivales de 'The Rocky Horror Picture Show' que, en aquella ocasión, fue animada por los bailarines de Dramakuin que caracterizados como los personajes de la película animaron a bailar a todos los espectadores.

La Tropa Produce se encargó en 2014 de incorporar en España el modelo este modelo de espectáculo agotando las entradas de su primera temporada en Madrid. Al principio las proyecciones estaban centradas en el cine, pero la sorprendente respuesta del público les animó a incorporar en su programa, una serie de pases temáticos como el que se ofrece este viernes en Santander. Y parece que la iniciativa musical ha calado porque las entradas en venta anticipada, a un precio de 12 euros ya están agotadas, por lo que los que deseen asistir podrán comprarlas en taquilla al precio de quince.

Eider Esnaola asegura que no es necesario ser un buen bailarín o tener una buena voz para seguir el espectáculo, ya que el objetivo es que el público se divierta. «Tampoco hace falta que la gente baile y cante todo el rato y para ello hay coreografías más movidas y otras menos».

La directora artística del musical anuncia que La Tropa ya está preparando un nuevo espectáculo de 'sing-along' dedicado a la música española de los años 80. Se estrenará en las próximas semanas en Madrid e incluye canciones de Alaska, Radio Futura y Hombres G, entre otros.

Otros conciertos

La oferta del fin de semana en Escenario Santander se completará el sábado a las 21.00 horas, con el concierto del rapero Rapsusklei, también conocido como 'El niño de la selva', y el domingo, desde las 20.00 horas con el de Micah P Hinson que, de gira por el país, llega con su nuevo disco 'Micah P. Hinson Presentes The Holy Strangers'.