Ash Grundwald cierra la programación de Little Bobby A. McGrory El bluesman australiano visita Santander este sábado con dos nuevos singles que preceden a su próximo álbum PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Viernes, 15 diciembre 2017, 19:53

Llega el fin de temporada para la programación de El Almacén de Little Bobby. Tras un año de actuaciones que han traído a la ciudad el mejor soul, rock and roll o jazz, el calendario se cierra con el blues de Ash Grundwald.

Ajeno a modas, el australiano se ha convertido en un maestro del rock blues psicodélico, como ha demostrado en los nueve discos publicados a lo largo de estos doce años. El último, 'Now', vio la luz en 2015, con la producción a cargo de Nick Didia (Pearl Jam, Bruce Springsteen o Rage Against The Machine). El resultado es «un álbum de rock y blues, psicodelia del siglo XXI, sci-fi y rock pantanoso, si es que puede haber algo así», explica él mismo con cierto humor.

El concierto Cuándo. Sábado 16 de diciembre. Dónde. El Almacén de Little Bobby [Calle del Sol 20, Santander] A qué hora. Apertura 20.30 horas - Concierto 21 horas Entradas. Anticipada 12 euros - Taquilla 15 euros. En Santander: S.O.F. [Calle Cubo, 1]. En internet: entradas.liberbank.es [+gastos de distribución]

Este 2017 han visto la luz dos fogonazos de blues: 'Hammer' y 'You ain’t my problem anymore', primeros adelantos del que será su décimo álbum. Estos temas llegan recién finalizado su último tour europeo y tras varios conciertos por las antípodas, incluyendo su participación en la gira de reunión de Midnight Oil.

Aclamado por crítica y público, ha girado por todo el mundo compartiendo cartel con leyendas como Bo Diddley o James Brown. En esta ocasión, llega a Cantabria acompañado del bajista Fernandito Beaumont y el batería Joel Purkess.

Quienes acudan a verlo en directo no podrán planear lo que escucharán, pues la improvisación es uno de sus rasgos característicos, sin un set list predeterminado.