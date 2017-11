Guns N' Roses, cabeza de cartel del Download Festival de Madrid Axl Rose y Slash. / Ignacio Pérez Entre las bandas confirmadas están Rise Against, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Avenged Sevenfold, Marilyn Manson, A Perfect Circle, Bullet for My Valentine, Clutch, Tesseract y Galactic Empire COLPISA Madrid Viernes, 10 noviembre 2017, 10:39

Los de Axl Rose serán cabeza de cartel del Download Festival de Madrid. Así lo ha confirmado este viernes la promotora del evento. Guns N' Roses hará parada en el festival dentro de la esperada segunda parte de su gira 'Not In This Lifetime Tour', que el pasado año vendió más de un millón de entradas.

Tras su formación en 1985, La banda imprimió su imparable actitud en la floreciente escena rock de Los Ángeles. Su espíritu logró cautivar al mundo entero tras el lanzamiento de su álbum debut 'Appetite for Destruction' en 1987, que se convirtió en el primer disco de mayor éxito en la historia de los EE UU, con 30 millones de copias vendidas en el mundo. Los trabajos 'Use Your Illusion I' y 'Use Your Illusion II', ambos siete veces platino, alcanzaron en 1991 los dos primeros puestos de la lista Billboard Top 200, incluso antes de su salida al mercado.

La segunda edición del Download Festival se celebrará en la Caja Mágica los días 28, 29 y 30 de junio y, además de Guns N' Roses, entre las bandas confirmadas están Rise Against, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Avenged Sevenfold, Marilyn Manson, A Perfect Circle, Bullet for My Valentine, Clutch, Tesseract y Galactic Empire.

Agotados los primeros 10.000 abonos en tiempo record, los siguientes 10.000 abonos están ya a la venta al precio de 150 euros. Pueden adquirirse a través de www.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es.