Indie Rock al calor del Mad Cool

Grabado entre Los Ángeles, París y Londres, el sexto disco de estudio de la banda británico Arctic Monkeys sonará con fuerza en el festival Mad Cool de Madrid el próximo viernes 13 de julio. El cuarteto de Sheffield, nacido en 2001 y liderado por el vocalista Alex Turner, combinará los nuevos temas de 'Tranquility Base Hotel & Casino', sacado del horno el pasado viernes, con sus canciones de toda la vida. Unos temas que le llevaron a ser considerado como uno de las grandes grupos del rock alternativo británico.

Será el plato fuerte de la sesión de viernes del pujante Mad Cool, el nuevo coloso festivalero que se celebrará desde el 12 hasta el 14 de julio. Un evento que, además, estrenará recinto en su tercera edición, el espacio Valdebebas-Ifema, que albergará a 80.000 personas con una extensión de 100.000 metros cuadrados. Una superficie suficiente para olvidar el mal sabor de boca que dejó la trágica estancia en la Caja Mágica de Madrid durante la pasada edición.

En el 'lineup' de salida, los organizadores han vuelto a proponer cabezas de cartel de primera categoría, que han llevado a agotarse los abonos en un santiamén (aún quedaban entradas de un día por 85 euros al cierre de esta crónica). La organización, además, avisó el pasado 2 de mayo que debido al aumento en la reventa de entradas a precios elevados que se ha producido en las últimas semanas, «el festival no aceptará reclamaciones en todas y cada una de las entradas que hayan sido adquiridas en plataformas de ticketing no oficiales». Una muestra más del interés que ha suscitado esta cita festivalera entre el público seguidor del rock, el indie y la electrónica.

El Mad Cool se traslada de la Caja Mágica al espacio Valdebebas-Ifema. / EFE

En el recinto Valdebebas-Ifema desfilarán desde los míticos Pearl Jam y Depeche Mode, pasando por Jack White, Queens of the Stone Age, Tame Impala o Nine Inch Nails, hasta Massive Atack, Justice, Franz Ferdinand, Kasabian o Underworld. Como dirían los 'modernos', canela en rama.