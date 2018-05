La joven solidez de Núria Graham en las Cajas de Música

Este lunes, Nuria Graham pondrá sonido a las Cajas de Música 2019 en los cines Groucho (21.00 horas). Con un disco y un EP en el mercado, la joven catalana ha despuntado por su talento y emotividad compositiva.

Tras 'Bird Eyes' (2015) y 'In the cave' (2016), ahora presenta 'Does it rings a bell?' (El Segell, 2017). Un trabajo sosegado y cargado de matices que responde a las expectativas generadas a sus tan solo 21 años. Con una producción simple y grabado en directo, responde a su meta de transmitir naturalidad sin artificios.

Mitad catalana, mitad irlandesa, empezó a componer y a tocar la guitarra, su gran «obsesión», siendo muy pequeña. Graham se reconoce nocturna y la inspiración suele aparecer cuando cae el sol. «La única cosa que siempre me ha gustado», dice.

El ciclo Cajas de Música, trata de acercar a Santander propuestas de calidad en formato electroacústico, con el objetivo de ofrecer al público más inquieto y melómano sensaciones únicas en un marco íntimo situado en el centro de la ciudad.