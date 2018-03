«A los jóvenes les atrae la rebeldía y falta de tabúes que hay en el 'freestyle'» Force ofrecerá un show junto a Chuty en el Festival North Music de hip hop. / Gonza Lima Subcampeón de la Red Bull 'Batalla de Gallos' 2017, Force es uno de los raperos que ejercerán como jurado en el Festival North MusicForce 'Freestyler' ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Viernes, 9 marzo 2018, 07:36

No ha cumplido los veinte y ya se ha convertido en una de las grandes referencias del hip hop improvisado en España. Force (Manuel Rozas Castro) visitará Cantabria este fin de semana para participar como jurado en el Festival North Music, que se celebrará este sábado en la Plaza de la Constitución de Maliaño.

-¿Cómo se inició en el hip hop? ¿Por qué esta disciplina?

-Me introduje en el hip hop a través del rap en 2009 gracias a mi mejor amigo, que se descargó una canción de este género que me impactó bastante, y así empecé a buscar más y más referencias y, más tarde, a escribir yo mismo. Me llamó la atención porque era un género que realmente trataba temas sociales y reivindicaciones, y que se preocupaba por el mensaje más allá de la musicalidad.

-¿Cómo ha sido su evolución artística? ¿Cuáles son sus logros y puntos fuertes en el 'fresstyle'?

-He experimentado una gran evolución entre mi primera participación en Red Bull, en 2015 en Mallorca, y la última, en Madrid en 2017. Realmente no creo que haya habido un cambio de estilo porque desde un primer momento tuve claro lo que me gustaba y lo que quería ser. El principal cambio ha sido que he encontrado la forma de potenciar estos puntos fuertes y trabajar también mis carencias para disminuirlas y seguir progresando. Creo que esos puntos fuertes son el ingenio y la puesta en escena. Me he centrado en estos dos aspectos, ya que son los que más disfruto de las batallas.

-¿Cómo valora la evolución de este género en España?

-El 'freestyle' está teniendo un crecimiento y una evolución exponenciales en los últimos años. Un buen ejemplo son las competiciones regionales a las que asistían menos de 1.000 personas, y que ahora han llegado al punto de parecer finales nacionales, como fue el caso de Barcelona y Málaga el año pasado. Los números son increíbles, pero lo más importante ahora es tratar de profesionalizar al máximo la escena para mantener esta situación y estar a la altura de la evolución que está experimentado el mundo del ''freestyle'.

-¿Cómo valora el Festival North Music? ¿Qué supone para Cantabria y en el norte de España?

-El Festival North Music era algo necesario para el 'freestyle' en el norte. Así como en el resto de España (Madrid, Andalucía, Barcelona...) está bastante consolidado y expandido, en el norte de España prácticamente no hay eventos potentes de 'freestyle'. Por eso creo que este festival puede ser muy positivo para potenciar el rap de la zona y dar a conocer a 'freestylers' muy buenos del norte que no tienen ese reconocimiento a nivel nacional.

-¿Qué cree que aporta el hip hop a los jóvenes para atraerles tanto?

-Hay muchas cosas dentro del hip hop que lo diferencian de otros géneros y que lo hacen más propenso para los jóvenes, pero diría que uno de los puntos más importantes es la rebeldía y falta de tabúes que tiene por su carácter revolucionario. Los jóvenes se sienten más identificados con esto y ese es uno de los motivos por los que se sienten más atraídos por esta cultura.

-¿Qué consejo daría a quienes quieran iniciarse en el 'freestyle'?

- Que den un paso adelante y se introduzcan a esta música. Si tienes un sueño, un objetivo, lo primero que tienes que hacer es introducirte e ir a por ello a base de ganas, creatividad y esfuerzo.