La locomotora de ritmo de Sugar Daddy llega a Santander La big band italiana actúa esta noche con su mezcla de swing y boogie woogie PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Viernes, 17 noviembre 2017, 19:53

Dentro de la 4ª Edición de Nights With Soul 2017, y como parte de la programación de invierno de Santander Music 2018, llega el estallido de rhythm & blues, swing y boogie woogie de energía descomunal. Escuchar a Sugar Daddy & The Cereal Killers es como viajar en el tiempo, trasladarse a los años 40 a los clubes de Norteamérica.

Esta big band nace en el año 2009 en Milán de mano de Simone Caputo, comúnmente conocido como Sugar Daddy, quien contó con la colaboración del batería Francis Needham y el bajista Roberto Bob Boldi, quienes ya habían participado conjuntamente en diferentes proyectos.

El concierto Día: Viernes 17 de noviembre Lugar: El Almacén de Little Bobby [Calle del Sol 20, Santander] Hora: Apertura 20.45h - Concierto 21.00h Entradas: Anticipada 14€ - Taquilla 17€

Sugar Daddy & The Cereal Killers ha ido creciendo hasta convertirse en una verdadera big band con una potente sección de vientos compacta y dinámica que conforman los saxofonistas Luigi Napolitano y Roberto Dibitonto y el trompetista Cosimo Pignataro. Junto a ellos, el elegante y virtuoso pianista John Bramley.

La formación, una de las más destacadas del circuito a europeo junto a combos como Ray Collin´s Hot Club, se caracteriza por poseer un sonido propio que la distingue del resto de bandas de swing.

Nada puristas, aportan su personalidad a estilos y géneros musicales tan dispares como el rhythm and blues, el jive, el boogie o el rock and roll a través de composiciones propias y versiones de los grandes clásicos del blues, el soul y el swing. Artistas como Muddy Waters, Little Richard, Ray Charles o Luis Prima, están siempre presentes sus demoledores y bailables directos.