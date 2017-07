Luke Winslow-King, esta noche en Santander

Será su único concierto en España. Luke Winslow- King estará esta noche en El Almacén de Little Bobby (22.00 horas). La presencia del de Michigan en Santander servirá como presentación a la 2ª edición de la Feria Internacional del Disco y Coleccionismo. Será del 22 al 27 de agosto, de nuevo en la Plaza Alfonso XIII de Santander.

Winslow- King aprendió a tocar la guitarra en su adolescencia, formándose primero en la Academia de Artes de Interlochen y más tarde en la Universidad de Nueva Orleans. Durante ese periodo y con una beca de formación viajó a Chequia para estudiar en la Universidad Saint Charles de Praga.

De regreso a Estados Unidos la caravana con todos sus intrumentos fue asaltada en Tremé. En el tiempo que pasó intentanto recuperarlos, Winslow-King se enamoró de Nueva Orleans, donde empezó a tocar blues y folk, como acompañante del cantante de jazz John Boutte.

Compuso partituras para teatro y películas, trabajo como terapeuta musical en el Bronx en 2004, y ejerció como profesor en La Velle School para niños ciegos en Nueva York, a donde se trasladó tras el huracán Katrina.

En 2007 lanzó su primer disco autoeditado y de título homónimo, al que seguirían 'Old/New Baby' en 2009 y 'The Coming Tide' en 2013.

El concierto

Formó pareja sentimental y artística con Ester Rose, de quien se divorció en 2015 y a quien le dedicó su álbum más reciente 'I´ Glad Trouble Don´ Last Aways' (Bloodshot Records, 2016), agradeciéndole su ayuda para entender la verdadera naturaleza del amor y la pérdida".

El sonido de, cantante, compositor y guitarrista adicto al slide, lleva al oyente al pasado, a un blues añejo pero de sonido limpio. No se encoge ante ninguno de los géneros propios de la zona y se mueve con soltura del ragtime, al jazz de sus primeros tiempos, el swing o la americana. Pero no esperemos oir el pantanoso sonido de las ocho pistas; todo suena actual, en un equilibrio sólido.

En el concierto de Santander estará acompañado por el batería Chris Davis, el bajista Christian Carpenter y el maestro italiano Roberto Luti a la guitarra slide.

Además de temas de este último trabajo, como el tradicoinal 'Heartsick Blues' o 'Esther Please' su curiosa percusión, cabe esperar un repaso por clásicos de su corta pero potente discografía como 'Watch Me Go' (que retrotrae a Ray Lamontagne) o la pegadiza 'Swing That Sing'.