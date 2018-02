Operación Triunfo deja su firma en Santander Cerca de 1.500 fans acudieron a conocer a Mimi, Agoney, Raoul y Juan Antonio en El Corte Inglés HÉCTOR RUIZ Viernes, 2 febrero 2018, 22:52

Bustamante, Bisbal y Chenoa son algunos de los artistas más reconocidos de Operación Triunfo. Pero eso era antes de que, hace unos meses, TVE decidiera dar una segunda oportunidad al formato tras su paso por Mediaset y más de cinco años guardado en un cajón.

El éxtio de OT 2017 ha sido tan grande que ahora Rosa de España, la inolvidable ganadora de la primera edición, comparte trono con Amaia de España, una de las concursantes favoritas para hacerse con la victoria en la final que se celebra el próximo lunes. Junto a Amaia, un total de 15 jóvenes han alcanzado la fama en los últimos tres meses gracias a OT 2017. Mimi, Juan Antonio, Raoul y Agoney son algunos de ellos, y esta tarde fueron el centro de atención en la firma de discos que se celebró en el Corte Inglés Bahía de Santander. Un evento al que acudieron un total de 1.500 personas, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años.

No hay fenómeno fan sin colas, concretamente sin los fieles que están dispuestos a esperar horas guardando sitio para ver a sus ídolos. Uno de esos incondicionales es Jesús Fernández, que acudió al centro comercial a las 08.00 horas de la mañana, a pesar de que los triunfitos no llegarían hasta las 17.00 horas. «Merece la pena esperar por ser el primero en conocerlos», aseguró. Él es un joven de 21 años que también intenta hacerse un hueco en el mundo de la música. «Son un referente para mí, pero no solo como artistas, también como personas»,reconoció.

Fernández no se equivoca, de hecho el espacio televisivo ha sido aplaudido desde sus primeras galas por los valores que han difundido entre los televidentes. Uno de sus logros más significativos es el de dar visibilidad a las distintas identidades sexuales. Ayer en la firma de discos se apreció el apoyo de dicho mensaje cuando Agoney, el último expulsado de la academia televisiva, ondeó la bandera de arcoíris que representa al colectivo LGBT.

Muchos de los fans acudieron por las ganas de ver a Agoney. «Es guapísimo, tiene estilo y canta genial», comentaron Jesús Ortíz y Lucía Vallejo, otros de los jóvenes incondicionales. De hecho, algunas de las pancartas que llevaron los asistentes lamentaban la salida del programa del tinerfeño. Sin embargo, no hace falta ser el último en salir para levantar pasiones, es el caso de Mimi, que a pesar de ser la primera expulsada era una de las que más ganas tenían de ver los asistentes. «Puede que sea porque desde el principio he intentado mantener el contacto y alimentar mis redes sociales», explicó la cantante.

Sin duda, ese ha sido otro de los factores que han llevado al triunfo al programa esta edición. La emisión en directo de la vida de la academía a través de YouTube genera miles de visita, incluso del otro lado del charco. La alta actividad en redes ha hecho que cada semana los datos de audiencia del programa suban y se superen a sí mismos. «La gente de nuestra generación se ha identificado con nosotros», expuso Raoul. No obstante, Amaia, una de las favoritas, es la que menos contenido ha subido a las plataformas. «Es tan espontánea y graciosa que no necesita más», comentó Mimi. De hecho, su talento y forma de ser han hecho que sea la elegida, junto a Alfred, para representar a España en Eurovisión este año con 'Tu canción'. Lo que todavía está por ver es si ella también es la ganadora de la edición, un objetivo que Agoney cree que conseguirá Aitana.

Un disco con mucho amor

El encuentro en Santander era muy especial, porque ayer salió a la venta ‘Operación Triunfo 2017: No puedo vivir sin ti’, un disco especial por San Valentín, que recoge las canciones más románticas cantadas en las galas de este año. El disco se une al especial duetos, lanzado en navidad, y ‘Operación Triunfo 2017: Lo mejor’, el primero en ver la luz y que ha conseguido ser esta semana número uno en ventas. Eventos como el de ayer lanzan las cifras, puesto que para acceder al escenario y conocer a Mimi, Agoney, Raoul y Juan Antonio, los fans debían acudir con uno de los discos. En total, más de 900 unidades se adquirieron ayer en el centro comercial.

La ruta sigue, y mañana los exconcursantes estarán en San Sebastián. Algo que lamentaron los cuatro porque ninguno conocía Santander. Raoul prometió que regresaría, pero, a ser posible, «con buen tiempo para disfrutar de la playa». Por el contrario, para Agoney el frío no es un impedimento. «Soy de Tenerife, así que estoy cansado del calor», comentó.

Tras su visita en Santander y San Sebastián, los cuatro esperan la gran final del concurso el lunes. De hecho, aunque ya no optan al premio, tienen decidida la canción que les hubiera gustado defender. Todos con un estilo propio: Agoney con un tema en francés, 'S.O.S D' un terrien En Détress'; Raoul con 'The winner takes it all'; y Juan Antonio con 'Me soltaste' de Jesse & Joy. Mimi, por su parte, tenía en mente una canción de Beyoncé, concretamente 'End of Time'. Aunque salen de la misma academia, los cuatros tienen un objetivo distinto, por ejemplo, Juan Antonio se decanta por una carrera como cantautor: «que llegue la inspiración y cree lo que ella quiera». Por el contrario, Mimi está dispuesta a unir su faceta de bailarina y cantante: «Me imagino mi futuro en los escenarios con una Performance con mucho movimiento».