Lo mejor de la música de Nueva Orleans en el Palacio de Festivales El Joyful Gospel Choir actuará este viernes acompañado de Charmaine Neville EP Martes, 12 diciembre 2017, 20:21

El Joyful Gospel Choir recalará el viernes, 15 de diciembre, en el Palacio de Festivales de Santander para dar buena muestra de la música de su ciudad, Nueva Orleans (Luisana, Estados Unidos).

Esta formación, nacida en el Distrito 9 de Nueva Orleans, se caracteriza por su ritmo de second line, su pulsación funky, su sonido R&B y su repertorio incluye canciones de siempre, como 'Down By The Riverside', 'Amazing Grace', 'Oh Happy Day', 'Stand By Me', 'This Little Light of Mine', 'The Old Rugged Cross' y 'Glory, Glory, Hallelujah'.

Además, esta formación, que inició su carrera profesional autónoma en los años 90 del siglo pasado, saldrá al escenario de la Sala Argenta acompañado de Charmaine Neville, hija de Charles Neville, de los Neville Brothers, y que será artista invitada.

Neville es, en palabras del Palacio de Festivales, «una de las principales herederas de la rica tradición musical de Nueva Orleans, aunque muy ocupada tratando de poner su propio sello en esa herencia».

La Joyful Gospel Choir ha trabajado con artistas de la talla de Yolanda Adams, Thelma Houston, Bryan Adams, Earth Wind & Fire, Kirk Franklin, la diva del blues de Nueva Orleans Marva Wright y la banda pop alemana PUR.

Esta formación, que estará dirigida por Amasa Miller, realiza giras europeas de verano e invierno todos los años y son una presencia habitual en los escenarios de Alemania, Italia y España.

Han actuado en el Monterrey Jazz Festival y son un clásico en el festival de su ciudad, el Jazz & Heritage de Nueva Orleans, así como una presencia habitual en una de las especialidades de la ciudad, las convenciones de grandes marcas como Coca Cola, Starbucks, Microsoft, NBA, NCAA y la NFL.

El concierto comenzará a partir de las 20.30 horas y tendrá una duración de una hora y cuarenta minutos (sin descanso) y las entradas oscilarán entre los 28 euros y los 12.