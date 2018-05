«Ya somos más conscientes de lo que es la vida adulta» Las hermanas Teresa y Marina Iñesta y Álvaro Primo. / DM El trío afronta su participación en el Mad Cool sintiéndose «afortunado» y pensando ya en el lanzamiento de su próximo EP a finales de año ANA DEL CASTILLO Santander Martes, 22 mayo 2018, 08:22

Cada cierto tiempo surge una nueva banda de jóvenes carismáticos que pronto comprenden que no son como los demás, cuyas inquietudes musicales y sociales -y un espíritu constante de búsqueda- les lleva a hacer canciones. Buenas canciones. En ese punto se encuentra la formación cántabra Repion, que tras dos trabajos discográficos en el mercado y a punto de lanzar su nuevo EP (a finales de este año), alcanza ahora una de las metas que en sus comienzos -allá por el año 2013- confesaba a este periódico: «Tocar ante numeroso público y hacernos un hueco en el panorama nacional, si nos dejan...». Los cántabros Marina Iñesta (voz y guitarra), su hermana Teresa Iñesta y Álvaro Primo Prado (bajo) estarán este verano en la tercera edición del Mad Cool Festival, junto a bandas como Pearl Jam, Queen of Stone Age o Despeche Mode, tras ser seleccionados como una de las ocho formaciones emergentes del Mad Cool Talent 2018. Afrontan el festival sintiéndose muy «afortunados». Lo que pase después ya se verá, ahora toca «disfrutar» de todo lo bueno que les está pasando.

-En esto de codearos con artistas de prestigio ya tenéis experiencia. Habéis compartido escenario con Mikel Erentxun, Miss Cafeína, Dorian... Y ahora lo hacéis con bandas internacionales. Todo un lujo…

-No pensábamos que fuéramos a llegar ni a la final. El año pasado nos presentamos y no conseguimos estar entre los seleccionados. Así que todavía no lo hemos asimilado, pero estamos muy contentos y nos sentimos muy afortunados. Ojalá podamos darnos un abrazo con Eddie Vedder, aunque el resto de artistas también nos encantan.

-¿Cómo afrontáis el concierto? ¿Habéis sentido vértigo en algún momento?

-Ya probamos lo que es tocar delante de tanta gente gracias al Interestelar de Sevilla (Lori Meyers, Dorian, La Casa Azul y Sidecars son cabeza de cartel). Pero sí, hay nervios y mucha ilusión, intentaremos dar lo más puro de nosotros.

-¿Habéis preparado algún 'set list' especial?

-Sí. Vamos a tocar canciones nuevas del próximo EP y tocaremos el single 'Los 90', que sale a finales de este mes y que está dedicada a nuestra generación, a todos los que nacieron en los 90.

-El plan entonces para después del Mad Cool es promocionar ese nuevo EP. ¿Habéis explorado caminos sonoros distintos o seguiréis con acordes menores?

-Seguiremos con esos mismos acordes y melodías pero habrá más luz y más energía, aunque las letras seguirán siendo grises. El EP (cinco temas) lo hemos grabado aquí, en Madrid, con Paco Lobo, del que hemos aprendido mucho a nivel de composición, de sonido…. Y en cuanto a las letras seguiremos haciendo referencias a lo bonito del mundo que siempre va a existir, aunque este disco sea más rabioso.

-¿Acaso estáis enfadados?

-No, pero hemos llegado a la capital (Madrid) y, aunque ya estamos adaptados, surgen otros dilemas. En Cantabria éramos más jóvenes, más inocentes y aquí en Madrid tenemos más responsabilidad diaria, vivencias amorosas. Yo (habla Marina) he sufrido una ruptura, Teresa también ha tenido sus cosas... Y vivir lejos de la familia cuesta. Así que ahora somos más conscientes de lo que es la vida adulta.

-¿Alguna sorpresa para la portada del nuevo disco?

-No podemos contar mucho pero ya tenemos decidido que será una fotografía nuestra (en el anterior disco aparecía una ilustración de una 'abuelita') y queremos que la imagen nos la haga la fotógrafa Laura Hojas.

-Cuando comenzasteis os definías como una banda de pop-rock. Ahora en vuestra reseña de Google lleváis la etiqueta de 'indie', que surgió hace un par de décadas asociada a la independencia. ¿Lo alternativo está de moda?

-En realidad es un término muy confuso. No habla del sonido sino del contexto. Repion es rock alternativo. Nos consideramos indies porque somos independientes, nos hemos autoproducido de siempre… Por ahora nos lo hemos comido nosotras solas.

-Hablando del origen... ¿Qué ha pasado con vuestro anterior bajista, Diego García?

-No queríamos separarnos, pero el hecho de vivir en ciudades diferentes era una dificultad, aunque un reto que estuvimos un tiempo probando, pero nuestra estancia está aquí en Madrid y Diego tenía claro que quería continuar su carrera en Cantabria.

-¿Estudiasteis una carrera porque sois de los que piensan que es necesario o por miedo a luchar plenamente por la música?

-Nuestros padres siempre han confiado brutalmente en nosotros para la música, pero nuestro padre (el de Marina y Teresa) es músico y sabe lo que es, por eso también quería que tuviéramos una carrera. No puedes depender sólo de tus canciones. Creemos que tener una carrera es bueno, nunca se sabe. (Marina hizo enfermería; Álvaro ha terminado filosofía y Teresa está acabando Periodismo y Comunicación Audiovisual).

–Pregunta para Álvaro, ¿cómo fue entrar en Repion?

-Fue como un flechazo. Entré de la mano de un buen amigo, las vi y me encantaron.

–¿Habéis pensando en ser cuatro algún día?

-A veces sí, pero estamos supercómodos con el formato trío, así que de momento no. De aquí a unos años a lo mejor sí, todo lo que sea enriquecer a la banda... Pero, insistimos, el trío es un reto.

-Últimamente son todo halagos para la banda, ¿alguna vez habéis tenido una crítica mala, de esas que en ocasiones hacen hervir la sangre y otras sirve para aprender?

-(Contesta Marina) Nuestro padre siempre ha sido muy crítico con nosotras y cuando algo no le ha parecido bien nos lo ha dicho. También algún amigo íntimo me ha dicho algo como: 'oye la forma de interpretar las canciones… a lo mejor a veces falta que te metas más'. También nos han llamado la atención por el vestuario, para que nos curráramos más la puesta en escena. Son críticas que vemos bien. Malas afortunadamente no hemos tenido. Bueno, cuando empezamos alguno me decía que no sabía tocar la guitarra.

-Y ahora estáis dentro del Mad Cool...

Sí (se emocionan).