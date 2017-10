The Pains of Being Pure at Heart presenta su nuevo álbum en Santander Kip Berman, líder de TPBPH 'The echo of pleasures' es el último disco de la banda capitaneada por Kip Berman PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Domingo, 22 octubre 2017, 10:47

Llegan desde Brooklyn para presentar su último disco, 'The echo of pleasures'. Kip Berman, líder de The Pains of Being Pure at Heart (sencillo nombre donde los haya), ha expuesto sus influencias, pero queriendo alzarse como héroes del indie pop por derecho propio. En su búsqueda a través de la composición aspira a la grandeza atemporal, con alegría y candidez, pero sin inseguridad juvenil.

Esta noche darán a conocer sus nuevas canciones en Escenario Santander (21.30 horas), dentro del ciclo de SON Estrella Galicia que alcanza su VIII edición.

Fue en 2009 cuando con apenas un EP, el grupo se convirtió en un referente underground del pop guitarrero, tanto en Estados Unidos como el Reino Unido. Hubo quien comparó su salida con las primeras encarnaciones de My Bloody Valentine, de Morrissey o de los grupos de Sarah Records.

Dos años después llegó su segundo álbum, 'Belong', con canciones que ya sonaban a clásicos. Como productor, Marck Ellis, 'Flood' (U2, Björk) y a las mezclas Alan Moulder (Killers, Smashing Pumpkins).

'Days Of Abandon', vio la luz en 2014, con Kip Berman, su líder, más receptor de los focos que nunca, y con una formación remozada, (él es el único que se mantiene de la banda original), tanto para la grabación como para la presentación en directo de las nuevas canciones.

Un álbum sobre la pérdida que produjo Andy Savours (My Bloody Valentine, The Killers), quien también ha vuelto a ser clave en la grabación de este cuarto disco, con canciones destacadas como 'Anymore' o 'So True'.

Le acompañarán en esta gira de seis fechas en España Christoph Hochheim a la guitarra, Jess Rojas en los teclados y Chris Shackerman a la batería.